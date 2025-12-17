Travis Japan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡ØViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÙNOWÉôÌç¼ó°Ì¤Ë¡ª¿§¤Ã¤Ý¤¤¥·¥ã¥Ä»Ñ¤òÈäÏª
ÅêÉ¼´ü´Ö¤Ë¤ÏSNS¤Ç¤ÎÉÛ¶µ³èÆ°¤¬½Å¤Í¤é¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é²¿½½Ëü¤â¤ÎÉ¼¤¬Æþ¤ê¡¢¿·½É³¹Æ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤¿1°ÌÈ¯É½¤Þ¤Ç¡¢È¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡ØViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2015Ç¯¤Î11·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£²ó¤Î2025Ç¯²¼È¾´ü¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢12·î23ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØViVi¡Ù2026Ç¯2/3·î¹æ¤Ç¤Ï¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2025Ç¯²¼È¾´ü¡×¤òÂçÈ¯É½¤¹¤ë¡£¡¡
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¤Î¡È3´§¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª
¡ÚNOWÉôÌç1°Ì¤ÏTravis Japan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Û
º£²ó¡¢NOWÉôÌç¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î²¼È¾´ü¤ËÆÃ¤ËÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡£¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ä¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥À¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÃã¤Î´Ö¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¼È¾´ü¤Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Ë¤Æ¡¢µÞî±¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡È¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È»×¤¨¤¿È¾Ç¯¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¼Â¤Ï¡ØViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÙNEXTÉôÌç¤Ë¤Ï2019Ç¯²¼È¾´ü¤«¤éÏ¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£NOWÉôÌç¤Ë¤Ï2024Ç¯¤«¤é¾åÈ¾´üÏ¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅÄ¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼Â¤ÏÁ°²ó4°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤«¤é6Ç¯¡¢¼«¿È½é¤Î¼ó°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ïÌÌ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê1°Ì³ÍÆÀ¤Î´î¤Ó¤ä¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½é¤Î1°Ì³ÍÆÀµÇ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢2¥Ú¡¼¥¸¤ËÅÏ¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNEXTÉôÌç1°Ì¤Ï´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Û
²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¡Ö¤³¤ÎÉôÌç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÉ¬¤ºÇä¤ì¤ë¡×¤È¶È³¦Æâ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡¢22ºÐ°Ê²¼¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄNEXTÉôÌç¡£
2025Ç¯²¼È¾´ü¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØËÌ¤¯¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¤ËÍ¾¤ë¤Î¤Ç¡¢£³¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤ÇËÌ¤¯¤óÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¶È³¦¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î´äÀ¥ÍÎ»Ö¡£¼Ì¿¿¤¬¤¢¤¬¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¤Ä¤è¡×¡Ö´é¤¬åºÎï¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈSNS¤òÆø¤ï¤»¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢À¤¤ò¡È¤è¡¼¤¸¾Â¡É¤Ë°ú¤¹þ¤à¡¢ÎáÏÂ¤ÎNEW¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ä¤¤¤ËNEXTÉôÌç¤Î²¦ºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ë¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤Èñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿´äÀ¥¡£ÅþÃå¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¡¢°áÁõ¸õÊä¤«¤é¼«¿È¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¥«¥Ã¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤À¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÌÜ¥Â¥«¥é¤Ë¡¢¡ØViVi¡Ù¥Á¡¼¥à¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¥Ý¡¼¥º¤òÊÑ¤¨¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡ÚADULTÉôÌç1°Ì¤ÏSixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Û
¼ÂÎÏ¼ÔÂ·¤¤¡¢30ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëADULTÉôÌç¤Ë¤Æ1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤ÏSixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡£¾¾Â¼¤Ï²áµî¤ËNEXTÉôÌç¡¢NOWÉôÌç¤Ë¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎADULTÉôÌç1°Ì³ÍÆÀ¤Ë¤Æ¡¢3ÉôÌçÁ´¤Æ¤Ç¤Î¼ó°Ì¡¢3´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ØViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù10Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎADULTÉôÌç¤Ï³ÈÂçÈÇ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤¯¤ó¤È¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥óhistory¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¾¾Â¼¤¬¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¡¢2017Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËNEXTÉôÌç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é½ç¤òÄÉ¤Ã¤ÆÎò»Ë¤òÁÌ¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î3´§¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢ADULTÉôÌç1°Ì¤Î¤ª½Ë¤¤¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
»£±ÆÅöÆü¤Ï¡¢½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ä¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥½¥í¼èºàµ»ö¡¢NOWÉôÌçÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿É½»æ´ë²è¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØViVi¡Ù»ïÌÌµ»ö¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Áü¤¬°ã¤¦¤Ê¡¼¡×¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤Þ¤À²¦Æ»¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿(¾Ð)¡×¤È²û¤«¤·¤à»Ñ¤â¡£
¾¾Â¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢3´§¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª²÷µó¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ØViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë°ì¸ÀÌÜ¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤Ï²¦Æ»¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë»Ñ¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î3´§¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Î¡È¹¥¤¡É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ADULTÉôÌç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯30ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾Â¼¤Î¡¢20Âå¤Îº¢¤È¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏADULT1°Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢3´§µÇ°´ë²è¤â¼Â»Ü¤·¤¿¤¿¤á°áÁõ¤Ï2LOOKÍÑ°Õ¡£ADULT¤ÎÉ÷³Ê¤Èµ¤ÉÊÉº¤¦¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥³¡¼¥È»Ñ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÎ©ÂÎ¥Ð¥é¤Î¤Ä¤¤¤¿¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£