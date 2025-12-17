日本航空（JAL）は、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港で駐機中の機体（エアバスA350-1000型機、機体記号：JA10WJ）が損傷した影響で、一部便で機材変更や遅延が発生することを明らかにした。

12月14日午前0時40分ごろ、JAL機に対して牽引作業中の他社機が接触し、左側のコックピット窓やその他の箇所に損傷を受けたという。

この影響で12月19日から22日にかけて、16便が最大15時間55分遅延する。12月23日以降も追加の影響が生じる可能性もあるという。影響人数は3,144名。

■遅延便

JL043 東京/羽田（09：50⇒01：45+1）〜ロンドン/ヒースロー（15：15⇒07：10+1）／12月19日・20日

JL044 ロンドン/ヒースロー（18：30⇒10：15+1）〜東京/羽田（17：20+1⇒09：05+2）／12月19日・20日

JL037 東京/羽田（10：55⇒17：05）〜シンガポール（17：25⇒23：35）／12月21日・22日

JL036 シンガポール（22：25⇒01：25+1）〜東京/羽田（05：55+1⇒08：55+1）／12月21日・22日

JL016 東京/羽田（17：05⇒19：05）〜ロサンゼルス（09：50⇒11：50）／12月21日・22日

JL015 ロサンゼルス（12：30⇒13：50）〜東京/羽田（17：35+1⇒19：55+1）／12月21日・22日

JL006 東京/羽田（11：05⇒16：40）〜ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ（09：50⇒15：25）／12月21日

JL005 ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ（12：40⇒23：35）〜東京/羽田（17：15+1⇒04：10+2）／12月21日

JL012 東京/羽田（10：55⇒16：40）〜ダラス/フォートワース（07：35⇒13：20）／12月22日

JL011 ダラス/フォートワース（10：35⇒15：40）〜東京/羽田（15：25+1⇒20：30+1）／12月22日