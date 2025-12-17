全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・青山のスパゲティ専門店『スパゲティ麦小屋』です。

和風の味付け×生パスタの相性の良さに唸る

「20年前は日本人向けの和風な味わいと生パスタの組み合わせはまだ珍しく、チャレンジしたいと思ったんです」と店主の岡田達夫さんは20年前にこちらをオープン。

一番のおすすめである「ミートソースとなっとう」は、その名の通りお店でじっくり仕込んだミートソースに納豆が絡む逸品だ。

ミートソースとなっとう1050円

フワフワクリーミーな納豆の秘密はメレンゲ状にした卵白

ポイントとなるのはソースではなく納豆で、卵白をメレンゲにして合わせクリーミーに仕上げる。

お行儀は悪いが全体をよく混ぜてバクッとやれば、もちもちの生パスタにミートソースの旨みと酸味、納豆の香りとチーズのコクが渾然一体となって……多幸感溢れるやみつきの味わいなのだ。

他にも、たらこ系のパスタや海鮮を使った和と伊を組み合わせたパスタなどメニューも充実。リピーターの多さにも大納得です。

『スパゲティ麦小屋』ご主人 岡田達夫さん

ご主人：岡田達夫さん「オーダーを受けてからひとつずつ茹で上げています」

『スパゲティ麦小屋』

青山『スパゲティ麦小屋』

［店名］『スパゲティ麦小屋』

［住所］東京都港区南青山2-11-14

［電話］050-5484-8816

［営業時間］11時〜21時半LO

［休日］不定休

［交通］地下鉄半蔵門線ほか青山一丁目駅1番出口から徒歩6分

