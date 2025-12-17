ポケモンは、明日18日発売の4人用ボードゲーム『ポケモンごいた』の遊びかたを覚えられるスマートフォン用アプリの配信を開始した。無料でプレイでき、ゲーム内課金もない。

『ポケモンごいた』アプリでは、『ポケモンごいた』の遊びかたを覚えながら殿堂入りを目指す「腕試しモード」と、次々と現れる相手と戦い連勝を目指す「勝ち抜きモード」が楽しめる。

「ごいた」とは

「ごいた」は、江戸時代末期頃に石川県能登町宇出津地区で生まれた伝承娯楽。将棋の駒のような竹製のコマで、2人1組で相手方と得点を競い合う頭脳ゲーム。『ポケモンごいた』は日本ごいた協会認定商品。

腕試しモード

腕試しモードは、4組の相手チームと戦い殿堂入りを目指すモード。

新たに『ポケモンごいた』を始める人向けのチュートリアルや、強くなるためのお役立ち情報も楽しめる。

勝利時には『ポケモンごいた』に登場するポケモンや、モンスターボールのアイコンが手に入ることがある。好きなアイコンを自分のアイコンとして使用できる仕様となっている。

勝ち抜きモード

勝ち抜きモードは「腕試しモード」で殿堂入りすると解放される。次々と現れる相手チームを倒し、連勝を目指すモード。

『ポケットモンスター 赤・緑』の音楽を採用

『ポケモンごいた』アプリでは、『ポケットモンスター 赤・緑』の音楽と効果音が採用されている。

『ポケットモンスター』シリーズ最初の作品である『ポケットモンスター 赤・緑』の音楽・効果音とともに、江戸時代末期頃から続く「ごいた」を楽しめる。

なお、18日発売の『ポケモンごいた』は2970円。Amazon.co.jpで予約購入できる。対象年齢は7歳以上、プレイ人数は4人。プレイ時間は20分～が想定されている。