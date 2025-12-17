33歳専業主婦「お肉はここ、野菜はここ…」スーパーの安売りはしごに「意味がなかった」と振り返る理由
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。「おかげで○○万円も浮いた！」といった成功体験はあちこちで聞かれます。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、33歳女性の失敗談をご紹介します。
回答者のプロフィール回答者本人：33歳女性
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：無職
職業：専業主婦
世帯年収：約600万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
食材ごとにスーパーを変更食費の節約で失敗した33歳の女性。
「子どもが離乳食を終えて大人と同じメニューを食べ始めた頃、食費がかさむようになってくることを考え、少しでも出費を減らそうと節約を始めました」と語ります。
具体的には食材ごとに購入するスーパーを変えたそう。
「お肉はここ、野菜はここ、と安く売っているところで買っていました」と振り返ります。しかし……。
「結局行く先々で余計なものまで買ってしまい、節約の意味がなくなってしまいました」
衝動買いし値下げ幅の違いに後悔「お肉はここで買おうと決めたスーパーで別の物が目に入り衝動的に買ったけど、野菜を買いに行くスーパーで同じ商品がかなり安く売られていて悔しかったです」と女性は後悔をにじませます。
彼女はこの経験から「余計なものは買わない、目に入ったものでも一旦衝動的に買うのを抑える」ということを学びました。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)