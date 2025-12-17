横綱・豊昇龍が漫才頂上決戦に降臨！「王者を目指す強い気持ちは同じ」　「M-1」神笑籤（えみくじ）プレゼンターを務める

21日の「M-1グランプリ2025」決勝で「笑神籤」のプレゼンターを務める豊昇龍(C)Getty Images

大相撲の横綱・豊昇龍が所属する立浪部屋が、12月17日にインスタグラムを更新。21日に『テレビ朝日』系で放送される漫才の日本一決定戦「M-1グランプリ2025」決勝の出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターを、豊昇龍が務めることを発表した。

【写真】ビッグベンの前で土俵入り？笑顔の横綱・豊昇龍らをチェック

2017年大会以降に導入された「笑神籤」は、過去にMCやプロ野球、ラグビー、柔道、ボクシングなどの選手が振ってきたが、大相撲は豊昇龍が初。プレゼンターは横綱の他に、柔道女子の阿部詩、男子車いすテニスの小田凱人が務める。

立浪部屋は「ジャンルが違っても厳しい闘いを勝ち抜き、王者を目指す強い気持ちは同じ」と強調。続けて「熱い闘いを応援したいと思います。宜しくお願い致します」と呼びかけた。