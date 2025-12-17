¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤ÃË¤¿¤Á¡×µÈÂôÎ¼¡õ²£ÉÍÎ®À±¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª¡ÖÈþ¤¬¥á¥¬¥Í¤òÆÍ¤È´¤±¤Æ¤ë¡×
±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï12·î16Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤È²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÂôÎ¼¡õ²£ÉÍÎ®À±¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶»Ç®¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÃËÁ°¤ä¤Ê¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤ÃË¤¿¤Á¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤¬¤Ä¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡Ö´ã¶À¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤¬¥á¥¬¥Í¤òÆÍ¤È´¤±¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢²£ÉÍ¤µ¤ó¤Î´ã¶À»Ñ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¶»Ç®¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖËÜÆü¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ø#¹ñÊõ¡Ù ¾å±Ç¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢#µÈÂôÎ¼ ¤µ¤ó¡¢#²£ÉÍÎ®À± ¤µ¤ó¡¢#ÍûÁêÆü ´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡ÅÐÃÅ¸å¤ÎµÈÂô¤µ¤ó¡¢²£ÉÍ¤µ¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£µÈÂô¤µ¤ó¤È²£ÉÍ¤µ¤ó¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ¤µ¤ó¤¬´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡ª2Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂè50²óÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£µÈÂô¤µ¤ó¤¬²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤ë»Ñ¤Ë¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤Ã¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æµã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)