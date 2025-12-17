歌手の宮内タカユキさんが、緊急搬送された後、回復に向かっていることが公式Xアカウントの投稿で明らかになりました。



【写真を見る】【 宮内タカユキ 】先日の救急搬送から回復へ 「少しずつですが次のステージへの準備を始められるようになりました」 「仮面ライダーBLACK RX」主題歌などヒーローソングで活躍





先日、宮内さんは「宮内タカユキLIVE2025 ちょっと早めのクリスマス〜絆旅番外編〜」の会場に向かう途中で急に体調を崩し、緊急搬送されていました。当日、事務局からは「大変申し訳ありませんが、ライブへの出演ができなくなりました」と緊急のお知らせが出されていました。







その後、「一時は心配された容態も落ち着き、今は回復にむかっています」と経過が報告され、多くのファンからの応援メッセージに「大きな力となりました」と感謝の言葉も述べられていました。







最新の投稿では、「医師より様々なご指導をいただきながら、安静の日々を過ごしてきました」とし、「本日の検査結果をうけて、少しずつですが次のステージへの準備を始められるようになりました」と回復が順調に進んでいることが報告されています。







宮内さんのスタッフ・杉浦氏は「皆様にお会いできる日を楽しみに一歩一歩進んで参ります」とコメントしており、今後の活動再開に期待が高まっています。







この投稿に、「ますます快方に向かわれていると伺って、安心しました」「快方に向かわれてるということでホッとしております」「よかったです！無理せず、ゆっくりしてくださいね！」「早い回復されます事をお祈り申し上げます！」などの声が寄せられています。

