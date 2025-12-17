板谷由夏、両親＆妹と京都旅行を満喫 家族4人で楽しむ様子に反響「素敵な家族ですね」「由夏さんイケメンです」
俳優の板谷由夏（50）が16日、自身のインスタグラムを更新。両親＆妹との京都旅行を報告し、家族で楽しむ様子を公開した。
【動画】「素敵な家族ですね」両親＆妹と京都旅行を楽しむ板谷由夏
板谷は「両親と妹とお伊勢さんから京都へ旅してきました。感謝しかありません」とコメントし、複数枚の写真や動画をつなげた1本の動画を投稿。海を背景に撮影した自身の写真や清水寺、鮮やかに色づいた紅葉など、京都を満喫する様子を披露している。
動画には、4個の豆皿を収めた写真や、食欲をそそる料理の写真も多数あり、家族4人で楽しんだ空気感が感じられた。
この投稿に、コメント欄には「娘に戻って、家族旅行が出来るなんて、幸せですね」「素敵な家族ですね」「素敵な親孝行ですね」「由夏さんイケメンです」などの反響が集まっている。
