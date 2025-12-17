■バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025（日本時間17日、中国・杭州）

9月19日開幕 アジア大会（愛知・名古屋）41競技、460種目が実施、53競技会場 32年ぶりの日本開催

バドミントンの男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの今年度の成績上位者のみが出場でき、年間王者を決めるワールドツアーファイナルズが開幕。女子シングルス、女子ダブルスでは日本勢同士の対決となった。

日本勢で最初に登場した女子ダブルスは福島由紀（32、岐阜Bluviv）、松本麻佑（30、ほねごり相模原）と中西貴映（29、BIPROGY）、岩永鈴（26、BIPROGY）の対戦となった。経験豊富な福島・松本が2ー0（21ー14、21ー14）で中西・岩永に圧勝した。

つづく女子シングルスでも22年以来の優勝を目指す山口茜（28、再春館製薬所）と初出場の宮崎友花（19、ACT SAIKYO）が日本勢が激突。山口が2−0（21ー14、21ー17）で宮崎に勝利。同組にはパリオリンピック™金メダリストのアン・セヨン（23）や世界選手権・銅メダルのインドネシア選手がいる厳しいグループとなった。

混合ダブルスでは齋藤夏（25、PLENTY GLOBAL LINX）、緑川大輝（25、NTT東日本）が第1シードのタイペアを下し好スタートをきった。男子シングルス・奈良岡功大（24、NTT東日本）の試合はこの後行われる。



グループステージは各種目出場8人（ダブルスは8組）が2グループに分かれ、総当たり戦を行い、上位2人（ダブルスは2組）が準決勝に進出する。