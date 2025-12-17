2025年12月16日、来年3月に開催される「第98回アカデミー賞」の12部門について、候補を絞り込んだ「ショートリスト」を発表。見事、映画『国宝』が候補入りした。

【写真】奇抜すぎる…吉沢亮、“国宝級”の奇抜なメイクアップ姿

6月の映画公開後、口コミをきっかけに評判が広がり、日本で社会現象を巻き起こすまでになった『国宝』。2003年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』の興行収入を超え、22年ぶりに実写邦画の興行収入記録を塗り替えた。

映画『国宝』は2部門で候補入り

「アカデミー賞の候補作のことを『ショートリスト』と呼びますが、『国宝』は『国際長編映画賞』と『メイクアップ・ヘアスタイリング賞』の2部門で候補入りしました。各国が1作品を出品できる『国際長編映画賞』は、86作品から15作品に絞り込まれ、メイクアップ・ヘアスタイリング賞では候補10作品に残っています。

この後、アカデミー会員による投票が改めておこなわれ、来年1月に各部門のノミネート作品を発表。授賞式は3月に開催される予定です」（映画誌ライター）

日本作品として、国際長編映画賞のノミネートは2023年の『PERFECT DAYS』以来2年ぶりで、受賞すれば2022年の『ドライブ・マイ・カー』以来4年ぶりとなる。メイクアップ・ヘアスタイリング賞を受賞すれば日本作品初の快挙だ。

この報道を受け、ネット上では「老齢期に至るまで役者の存在感がすさまじかったもんね」「キャスト・スタッフ一丸となって作品に向き合った証拠」「日本の伝統文化を世界に伝える意義がある作品」

といった声が上がっている。

トム・クルーズも『国宝』を絶賛

『国宝』の公式Xアカウントは12月13日（日本時間）、《ロサンゼルスのカルバー・シアターでトム・クルーズ氏主催による #映画国宝 の上映会を実施》と報告し、李相日監督とトム・クルーズのツーショットを公開した。

「トム・クルーズさんは映画を鑑賞し、『全部がいい。役者、映像、音楽、編集、脚本、全部のクオリティーが高い。スタッフワークも含めてすべてが完璧にデザインされている』と絶賛しています。世界的トップスターからの称賛を受け、アカデミー賞選考にも追い風が吹いていると言えるでしょう」（前出・映画誌ライター）

日本では16日に『国宝』のトークイベントが開催され、6月の初日舞台あいさつ以来半年ぶりに吉沢亮、横浜流星、李相日監督の3人が揃った。大ヒットの理由について李監督からパスを受けた吉沢は「我々が美しいから、ですかね」と返答。会場の笑いを誘っていた。

映画『国宝』がアカデミーの舞台でどこまで到達するのか、その行方に注目が集まっている。