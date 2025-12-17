乃木坂46、入場時の“検査”実施 すべての客に「金属探知機による検査」など告知
乃木坂46が17日、公式サイトを更新。入場時の注意事項について「すべてのお客さまに「手荷物検査」「金属探知機による検査」「ご本人確認」を実施させていただきます」と呼びかけた。
発表で「『40thSGアンダーライブ』公演にご来場の皆様へ、来場にあたっての注意事項をお知らせいたします」と書き出し、入場時の注意事項について「本公演では、すべてのお客さまに『手荷物検査』『金属探知機による検査』『ご本人確認』を実施させていただきます」と説明。「そのため、入場にはお時間を要することが予想されますので、あらかじめご了承ください」と伝えた。
さらに「客席に置けないような大きな荷物は場内に持ち込めません」「再入場は禁止とさせて頂きます」など15の項目を説明。さらに「以前にご案内しました通り、2025年10月以降に開催されるすべての公演より、本人確認書類としてご提示いただける書類を『指定された顔写真付き身分証明書1点のみ』と変更させていただきます」と、改めて説明した。
同公演は、12月19日から21日の3日間、東京・日本武道館にて開催予定となっている。
