¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¡G1¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¡ÛÍµÈÃ¤Ìé¤¬¾åÀÑ¤ß¤Ø°ÕÍß¡Ö¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÄ´À°¡×
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¡×¤Ï¡¢17Æü¤Ë½éÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÍÎÏ¤ÊÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤À¤Ã¤¿º´Æ£Îå¤¬10R¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ë»¶¤ê¡¢±óÀ¬¿Ø¤ÎÂç¾³Ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍµÈÃ¤Ìé¡Ê49¡áÈÓÄÍ¡Ë¡£½éÆü8R¤Ï¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢Æ¨¤²Àª¤ò¤µ¤Ð¤ÀÚ¤ì¤º2Ãå¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬¿·ÉÊ¤Î¾õÂÖ¤À¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à¤¬Æ±¤¸¡£¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£¤¿¤À11·î¤ÎÃÏ¸µÈÓÄÍSGÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï5ÀïÁ´¾¡¤ÇÍ¥½Ð¡£Í¥¾¡Àï¤³¤½º´Æ£Îå¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶þ¤·¤Æ2Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤¿¤¤¡£¥¿¥¤¥ä¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£ËÉÙ¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤ò¶î»È¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£