「今年も…」ことでん、期間限定「栗熊駅」を改名!?「これが季節の風物詩」「これだからことでんは最高なんや…」と絶賛
高松琴平電気鉄道の「ことちゃん(ことでん公式)」Xアカウント(@irucakoto)が、投稿した季節の風物詩が話題になっています。
今年も「栗熊す」設置しました。(@irucakotoより引用)
香川県丸亀市綾歌町栗熊東にあることでん「栗熊(くりくま)駅」のホームにある駅名版が、12月16日から25日の期間限定で「栗熊す」に変更されました。また、12月19日より1207-1208号車内に「栗熊す」を記載した路線図をドア上にも設置するとのこと。
この時期になると「メリー栗熊す」と毎年投稿していることでんの投稿に、「もうそろそろ クリスマス か!」「最近はこれが季節の風物詩になりつつあるねえ。チョイとクスリと出来る程度の熱量で良い感じ♪」「毎度毎度対応が早くてクオリティの高いことでん、今年もやってくれて嬉しい」と、ほのぼのとしたコメントが寄せられています。
