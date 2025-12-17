演歌歌手・原田悠里（７０）が１７日、東京・赤坂のライブレストラン「Ｊａｚｚ Ｄｉｎｉｎｇ Ｂ‐ｆｌａｔ」でバースデーライブを開いた。

「着物で歌うことが多いのですが、今回の場所がライブハウスという特別な場所なのでドレスを選びました」と普段とは違った装いで臨んだ原田。ステージでは代表曲「木曽路の女」「津軽の花」、今月３日に発売した新曲「運試し」などオリジナル曲のほか、ナット・キング・コールの「ラヴ」、八代亜紀さんの「舟唄」などジャズ、オペラ、カバー曲まで全１３曲を熱唱した。

今月２３日で７１歳の誕生日を迎える原田は「今日は、少しでも若いうちにバースデーライブをやっちゃおうと思った」とジョークを交えながら「今度の新曲は、６０枚目のシングルということが私の中では最も大きな意味があります。その６０作目が『運試し』というタイトルの歌だったので、最初は驚きました。でも、『人生、終わるまで運試しだ』とおっしゃっていた方がいましたが、私たち世代の人たち、男女を問わず、これからいろんな意味で壁にぶち当たっていく中で、その壁を乗り越えて頑張っていこう」と語った。

芸歴４３年を振り返り、「気がつけば６０作目になりましたが、これまで先生方にいい作品をたくさん作っていただきました。今回は、とにかくこの『運試し』を全身全霊で歌って、大ヒットさせたい」と意欲を燃やしていた。