通称「死ねどすスプレー」ガチャに登場! おいせさんの開運&ご利益コスメ、「縁切り!!」「新年に向けて気持ち高めてこ」と話題に
タカラトミーアーツは、カプセルトイ「ガシャ」シリーズより、「おいせさん お浄めスプレーミニキーホルダー弐」を12月末頃から順次店頭で発売する。価格は300円で、全8種。
同商品は、天然由来の素材を使った話題のコスメブランド「おいせさん」のミニキーホルダー第2弾。本物と同じ香り付きで、「お浄め塩スプレーBIG」はノズルやレバーが可動するギミック付き(液体は入っていない)。
ラインナップは、「お浄め塩スプレー」「お浄め恋スプレー」「お浄め氣スプレー」「お浄め縁切スプレー」「お浄めジブンスプレー」「お浄めダイエットスプレー」「お浄め怒らないスプレー」そしてもっと強力?!な「お浄め塩スプレーBIG」の全8種。
第2弾となる今回の発表に、SNSでは「これめちゃくちゃ欲しい!! 縁切り!!」「前回大人気ですぐになくなったガチャ。新年に向けて気持ち高めてこう!」「第一弾よりパワーアップしてる! 第二弾もぶん回させて頂きます」という声や、通称名「死ねどすスプレー」を思い出し「死ねどすスプレーがガチャガチャに…」「我々の大好きな死ねどすスプレーパワーアップしてる…!」というコメントも寄せられている。
年末年始をすっきり迎えるために、浄化したいテーマのアイテムをぜひ引き当ててみてはいかがでしょうか?
(c)おいせさん/マルチニーク
◤📢今年も出します♡ˎˊ˗ おいせさんガチャ第２弾🧹ˎˊ˗◢ ⛩️おいせさん お浄めスプレーミニキーホルダー弐❤️全８種類🤍・人気のご利益コスメ”おいせさん"のミニチュアのガチャが種類豊富なラインナップになって戻ってきます… pic.twitter.com/J2uZ9wiSfi- タカラトミーアーツ ガチャ公式 (@Play_Gacha) November 26, 2025
同商品は、天然由来の素材を使った話題のコスメブランド「おいせさん」のミニキーホルダー第2弾。本物と同じ香り付きで、「お浄め塩スプレーBIG」はノズルやレバーが可動するギミック付き(液体は入っていない)。
ラインナップは、「お浄め塩スプレー」「お浄め恋スプレー」「お浄め氣スプレー」「お浄め縁切スプレー」「お浄めジブンスプレー」「お浄めダイエットスプレー」「お浄め怒らないスプレー」そしてもっと強力?!な「お浄め塩スプレーBIG」の全8種。
第2弾となる今回の発表に、SNSでは「これめちゃくちゃ欲しい!! 縁切り!!」「前回大人気ですぐになくなったガチャ。新年に向けて気持ち高めてこう!」「第一弾よりパワーアップしてる! 第二弾もぶん回させて頂きます」という声や、通称名「死ねどすスプレー」を思い出し「死ねどすスプレーがガチャガチャに…」「我々の大好きな死ねどすスプレーパワーアップしてる…!」というコメントも寄せられている。
年末年始をすっきり迎えるために、浄化したいテーマのアイテムをぜひ引き当ててみてはいかがでしょうか?
(c)おいせさん/マルチニーク
◤📢今年も出します♡ˎˊ˗ おいせさんガチャ第２弾🧹ˎˊ˗◢ ⛩️おいせさん お浄めスプレーミニキーホルダー弐❤️全８種類🤍・人気のご利益コスメ”おいせさん"のミニチュアのガチャが種類豊富なラインナップになって戻ってきます… pic.twitter.com/J2uZ9wiSfi- タカラトミーアーツ ガチャ公式 (@Play_Gacha) November 26, 2025