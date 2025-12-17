「脈アリ？」と勘づかれずに彼女の有無を確かめる質問９パターン
気になる男性に恋人の有無を確認したくても、自分が好意を抱いていることを簡単にバラしたくないのが乙女心というもの。できるだけ自然に聞きだしたいところです。そこで今回は10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『脈アリ？』と勘づかれずに彼女の有無を確かめる質問」をご紹介します。
【１】「ところで彼女いるの？」とサラッと聞く
「別に友達でも聞くことだし、気にしすぎないほうがいいのでは」（20代女性）というように、難しく考えず、直球で聞くのが一番かもしれません。自意識がそれほど高くなさそうな相手なら、直接聞いたところで脈アリとまでは思われないでしょう。
【２】「彼女いない歴何年？」と、とりあえずフリーかどうか聞き出す
「もしいないなら盛り上がりそう。いるなら『いるし！』と即答だろうけど」（20代女性）というように、探りを入れるために「恋人いない歴」を尋ねるのもアリでしょう。もしもいないようなら、さみしいエピソードを語って共感を誘ってはいかがでしょうか。
【３】「クリスマスは何しているの？」とカップルが盛り上がるイベントの予定を聞く
「ただの世間話だと思ってもらえそうなので」（20代女性）というように、恋人がいるなら一緒に過ごしそうなイベントのとき、どんな計画があるのかを聞けば、彼女の有無が分かりそうです。クリスマスやバレンタインはもちろん、年末年始やGWの予定からも推測できるかもしれません。
【４】「気遣いのある彼で、彼女は幸せものだね」と男性を褒めつつリアクションを待つ
「相手をいい気分にさせられるし、一石二鳥だと思います」（20代女性）というように、男性をおだてながら、いるかいないか分からない彼女を羨ましがる作戦です。男性に優しくされてドキッとしたときなどに、かわいく呟いてみてはいかがでしょうか。
【５】「彼女さんはどんな人？」と恋人に興味を持っているふりをする
「いる前提で聞けば脈アリだと思われないはず！」（20代女性）というように、男性本人ではなく恋人に興味津々の体で有無を確認する方法です。ただし、いきなり尋ねるのは不自然なので、まずは普通に話せる関係を築きましょう。
【６】「そのオシャレな服は誰のチョイス？」と探って彼女の存在を炙り出す
「言葉を濁したら彼女かな…って思う」（10代女性）というように、妙に女性ウケがいい服装をしている男性には、誰の見立てか尋ねてみたいところです。相手が口ごもるようなら、単刀直入に「彼女の影響？」と聞いてしまうのもいいかもしれません。
【７】「休みの日はデート？」と休日の予定を決めつけ気味に質問する
「頭の中では、『違います』というリアクションを期待」（20代女性）というように、週末はデートするはずだと勝手に断定し、恋人の存在を確認する手もあります。とはいえ、たまには彼女と一緒に過ごさない休日もあるかもしれないので、「違う」と聞いても早とちりしないほうがいいでしょう。
【８】「オススメのデートスポットは？」と尋ね、彼女と行ったのか確かめる
「よさげな場所を教えてくれたら、『彼女と行ったの？』とダメ押し」（10代女性）というように、デートスポットの話題を切り口に、彼女の有無を確かめることもできそうです。答えを引き出したら、「誰と行ったの？」「いつの季節がお勧め？」などと畳み掛けてみましょう。
【９】「それは彼女とお揃いの品でしょ」と持ち物から身辺状況を探る
「当てずっぽうでもぶつけてみるべき。本当ならそうと言ってくれます」（10代女性）というように、彼女がいる前提で質問するパターンです。センスのいいアクセや小物を身につけていたら、すかさず切り込んでみましょう。
彼女が「いる」または「いない」前提のどちらかに定めて質問すると、比較的スムーズに聞きだすことができそうです。気になる男性がいるなら、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。（外山武史）
