「道瀬」はなんて読む？意外と読めない人が続出！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「道瀬」はなんて読む？
「道瀬」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、三重県の地名です。
いったい、「道瀬」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「どうぜ」でした！
道瀬は、三重県北牟婁郡紀北町にある地名。
紀北町では、2004年7月にユネスコの世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」が有名です。
「熊野三山」「高野山」「吉野・大峯」の3つの霊場と、そこへ続く参詣道からなり、そのなかでも、熊野三山へ続く参詣道を総称して“熊野古道”と呼んでいるんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典』
・『三重県紀北町観光協会公式サイト』
