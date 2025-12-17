【コトブキヤキャラクターズ イラストコンテスト】 12月17日～2026年1月12日 開催 2026年2月 受賞発表予定

コトブキヤは「コトブキヤキャラクターズ イラストコンテスト」を12月17日から開始した。実施期間は2026年1月12日までで、受賞発表は2026年2月を予定している。

本コンテストはコトブキヤのオリジナルキャラクターや関連テーマを用いて創作した作品を発表する場を提供し、創作の楽しさをさらに広げることを目的としたイベントとしている。フレームアームズ／フォルムアームズ賞、フレームアームズ・ガール賞など8つの最優秀賞を設け、Amazonギフト券30,000円分、「ARTIST SUPPORT ITEM 自在視点マンガ素材集-ZIZAITEN-」（ジザイテン）6カ月分などの賞品を進呈する。

この他「ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデルMEN'S/R」、「ジザイテン」6カ月分を進呈する優秀賞も設置。応募はコトブキヤが保有するIPのキャラクターのみで、サイズは400dpiの350（幅）×420（高さ）mmか420（幅）×350（高さ）mm、応募データ本体と製作過程データをjpgかpngで送信する必要がある。

(C) KOTOBUKIYA (C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama