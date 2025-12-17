いよいよ年の瀬も迫り、慌ただしさも感じるころ。年末年始はイベント盛りだくさんですが、大掃除の準備も忘れてはいけませんよね。年末ムード漂う、静岡県内の様子を取材しました。



（園児）

「～あわてんぼうのサンタクロース～」



17日、静岡･磐田市のこども園で開かれたクリスマス会。園児たちの熱い視線の先にいるのは…。



“トナカイ”と“サンタクロース”。





この｢福田こども園｣では、地元住民が協力して、毎年、クリスマス会を開催。クリスマス会では、クラリネットによる演奏が行われ、子どもたちは手拍子をしながら歌を唄っていました。クリスマスに欲しいのはなんといってもあの白い袋の“中身”。サンタクロースからのプレゼントに園児たちは大喜びです。（園児）「プレゼントもらえてうれしかった」「なんか迷路みたい」「開けてみたい」（園児）「楽器の演奏がすごくうまくて聞いていて楽しかった」Q.家ではどんなクリスマス会したい？「チキン食べたい」一方、クリスマスムードはこんなところにも…。「はままつフラワーパーク」では、温室に高さ8メートルのモミの木のほか、緑と真っ赤な葉の色がクリスマスを連想させる「ポインセチア」のツリーが設置され、園内はクリスマス一色。来園者は色鮮やかな装飾を背景に写真を撮って楽しんでいました。（来園者）「クリスマスの写真を撮りに来ました。とても大きくて飾りもきれいで、来てよかった」（来園者）「すごく華やかで大きくてクリスマスを感じられてきれい。すごく写真映えもしていい」一方、静岡市葵区の「静岡浅間神社」には、一足早く“正月”を感じさせるものが…。大絵馬に力強く描かれた来年の干支 午と富士山。この大絵馬は常葉大学造形学部の学生が制作したもので、13日から境内に掲げられています。初詣は新年にというイメージが強いかもしれませんが、浅間神社では1日からの新年の混雑を避けてお参りをすることができる『幸先詣』も始まり、金運を「かき集める」という縁起物の熊手などが並んでいました。（静岡浅間神社 禰宜 宇佐美 洋二さん）「年末にですね、神社にお礼参りに来ていただいてですね、ことしの反省、お礼をしていただいて、新しいお札等を受けていただいて、年が明けましたら、また改めて初詣という形でお参りに来ていただければと思います」2025年も残すところ2週間。気持ちよく新年を迎えるためにも、片づけておきたいのが家にある不要品。17日、静岡市葵区の西ケ谷清掃工場に訪れると…。（高山 基彦キャスター）「静岡市内にありますゴミの清掃工場です。平日の午前中にもかかわらず、多くの人がゴミを持ち込んできています。すでに列ができていました。ひっきりなしに車が入ってきます」不燃ごみや粗大ごみなどを捨てに多くの人が訪れていました。（ごみ捨てに来た人）「実家のね、片付けかなりゴミが溜まってた。多分混むかなと思ったり、先にちょっと早めにとチャンスかなと思って。まだ空いていたのでよかった」（ごみ捨てに来た人）「年末に向かってスッキリするからね。片づけるものは片づけないと」ごみを捨てる人が増える中、気になるのが混雑具合。例年、年末が近づくと…。（静岡市 西ヶ谷清掃工場 小澤 貴弘 工場長）「去年ですと半日でおよそ400台ぐらい来ます。多いと1日で最大、700台来ます」年末はごみを出すのに1時間ほど時間がかかるときもあるといいます。（静岡市 西ヶ谷清掃工場 小澤 貴弘 工場長）「燃えないゴミですねとかちょっと処分に困ってしまったもの、そういったものに限ってですね、選りすぐって持ってきていただけたら、待ち時間少なくスムーズにごみを捨てて帰っていただけるのではないかなと思っております」静岡市の清掃工場では、31日までごみの回収を受け付けていて、混雑のピークは29日と予想されています。一方、ごみとして捨てるのではなく、再利用の選択も…。静岡市葵区にある静岡市と「ジモティー」が連携して運営する「ジモティースポット」。ここは、まだ使える不要品を無料で回収していて、回収されたものはリユース品として販売されています。取材をしていると、早速、不要品を持ち込む人が…。（利用者）「ずっと処分しなきゃなと思ったんですけど、このジモティーさんも拝見してたので、捨てちゃうよりはと、先ほど不燃物の申し込みの回収の申し込みもしたんですけど、合わせて年末に向けてってことです」今、年末に向けた大掃除に伴い、持ち込み数が増えているといいます。（ジモティー 度会 洋徳さん）「特に大型なものとかですね、大掃除じゃないとなかなか出てこないものが普段の月よりも持ち込みが多い。1点でも多く、使いたい方に橋渡しができるかなと思っていますので、ぜひ使っていただいて、年末年始気持ちよく過ごしていただければ」ついつい年末まで手がつかない片付けですが、早めに進めてみてはいかがでしょうか。