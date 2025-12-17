村井國夫＆音無美紀子、夫婦で娘・麻友美の舞台観劇へ 親子3ショット公開「素敵」「可愛いね」
俳優の村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（75）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。娘で俳優の村井麻友美（43）が出演する舞台を夫婦で観劇したことを報告し、親子3人のオフショットを公開した。
【写真】「素敵」「可愛いね」村井國夫＆音無美紀子＆娘・麻友美の親子3ショット
投稿では、華やかなレビュー公演の舞台裏や客席での様子、出演者との記念ショットなど、複数枚の写真をアップ。音無は「キラッキラのGrandReviewショー、2025年最後の公演もまた、夢と希望を届けてくれました。ああ、本当に楽しかった！」と感想をつづった。
続けて、右肘骨折からのリハビリ中だという麻友美についても触れ、「右肘骨折からのリハビリ中の麻友美ではありますが、3週間みっちりの稽古が、程よいリハビリになったのかな、歌に踊りに頑張っておりました」と、舞台に立つ娘の姿を温かく見守った様子を明かしている。
さらに「神崎順さん、レビューボーイズの皆さん、大活躍だった一年、本当にお疲れさまでした。私ととこさん、主人と三人で美味しいお寿司で、さらに幸せ」と、公演後のひとときについても報告した。
コメント欄には、「素敵」「可愛いね」「音無さん似で美人さん!!」「右肘の骨折 大変です」などの声が寄せられている。
