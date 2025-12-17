HKT48¡¡20¡¢22Æü¤Î·à¾ì¸ø±é¤âÃæ»ß¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È±ä´ü¤âÁê¼¡¤°¡Ä»É½ý»ö·ï¤Ç¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¡×
¡¡HKT48¤Ï17Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢18Æü°Ê¹ß¤Î·à¾ì¸ø±é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£20¡¢22Æü¤Î·à¾ì¸ø±é¤ÏÃæ»ß¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¤Ê¤É¤Ï±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö2025Ç¯12·î18Æü(¿å)¡Á12·î22Æü(·î)¤Þ¤Ç¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿°Ê²¼¤Î·à¾ì¸ø±é¤ª¤è¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ä´üÆüÄøÅù¤Ï¸åÆü¡¢²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡24Æü°Ê¹ß¤Î·à¾ì¸ø±é³«ºÅ¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤ËHKT48¤Î40Âå¤ÎÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î·à¾ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ2ÃúÌÜ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÉé½ý¡£20Âå¤Î½÷À¤â½±¤ï¤ì¡¢2¿Í¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿HKT48¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¡×¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï15Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÌµ¿¦¤Î»³¸ýÄ¾ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¤Ë¤Ï¡¢17Æü¤Î·à¾ì¸ø±éÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥É¥Ù¥ó¥È2025¡¿Ê¡²¬»ÔÌò½êÁ°¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì¡Ä½Ð±é¼Âà
¢£12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö1ÆüÅ¹Ä¹¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ä³«ºÅ±ä´ü
¢£12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥Á¡¼¥àH¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¸ø±é¡Ä¸ø±éÃæ»ß
HKT48 ÃÏÆ¬¹¾²»¡¹ 13th/14th/15th/16th/17th/18th ¥·¥ó¥°¥ë¤ª¤è¤Ó2nd¥¢¥ë¥Ð¥à ·à¾ìÈ×È¯ÇäµÇ°¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¡×¡Ö¸ÄÊÌ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¡×¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿²ñ¡× ¿¶ÂØ³«ºÅ¡¿Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡Ä³«ºÅ±ä´ü
¡Ö17LIVE HKT48·à¾ì¸ÂÄêÀ¸¼Ì¿¿¥»¥Ã¥È December 2025¡×ÈÎÇä¡¿17LIVE HKT48·à¾ì¡ÄÈ¯Çä±ä´ü
¢£12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
HKT48 ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼BOOK¡¡È¯ÇäµÇ°¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¡¿HMV&BOOKS HAKATA¡Ä³«ºÅ±ä´ü
¢£12·î22Æü¡Ê·î¡Ë
¥Á¡¼¥àK¸¡Ö¤³¤³¤Ë¤À¤Ã¤ÆÅ·»È¤Ï¤¤¤ë¡×¸ø±é¡Ä¸ø±éÃæ»ß