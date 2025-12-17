“おじさん”とすれ違いざまに「左肩殴られまして」 元AKB48田野優花が注意呼びかけ「みんなも気をつけてね」
元AKB48で俳優の田野優花（28）が、17日までに自身のXを更新。突然巻き込まれたトラブルについて明かした。
【写真】田野優花「おいまてと叫びそうに…」当時の状況
投稿で「前から走ってきたおじさんにすれ違うときに100パーわざとで左肩殴られまして」と説明し、「走りながら腕振ってる反動でやられたのでけっっっこう痛かったですね！！！！笑」と明るく伝えた。
続けて「おいまてまてと叫びそうになりましたが耐えました」「みんなも気をつけてね」とつづった。
この内容を見たファンからは「あざとかになってないですか？酷すぎる」「ケガしてないならよかったけど酷い話だ…」「わざとそうやってる常習犯いるんだってね、気をつけて気をつけて」「相手は女性ばかり狙う、という卑怯な奴」「ムカつきますね…」など心配の声が続々と寄せられた。
田野は翌日の投稿で「ご心配かけてすいません」「押すと少し痛いけどアザとかにはなってないし！気持ちも身体も元気だからわたしは大丈夫だよー！！！」と明るくファンを気遣った。
