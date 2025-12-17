ソフトバンク広瀬隆太内野手（24）が17日、球団事務所で来季3年目の契約を更改。100万円アップの1500万円でサイン。「上がるとは思っていなかった」と驚きながら来季は二塁手一本でのレギュラー争い参戦を明らかにした。

「序盤は打撃が良かったけど、1軍は甘くはなかった。2軍落ちして改めて実力不足を痛感しました」。今季は4月5日の西武戦で初昇格。同12日のロッテ戦で今季1号含む3安打2打点と活躍も、以降の打撃は停滞。送球の課題も出て7月21日西武戦を最後にシーズンを2軍で終えた。

30試合出場で打率・224、1本塁打、7打点は、入団1年目に劣った。慶大の先輩・柳町は初タイトル受賞など大ブレーク。「いつも刺激をもらっていた」とは言うが悔しさもありながら11月から約1カ月間、プエルトリコでのウインターリーグでもまれた。「元大リーガーの方にキャッチボールから習った」。二塁手として出続けた。原点に戻って狙うは正二塁手定着だ。

「牧原さんは、素晴らしい選手。簡単ではないが僕は途中から出る選手でもない。長打を武器に、変わらず二塁手で勝負がしたい」。首位打者の牧原大に真っ向から挑戦状を叩き付けた。