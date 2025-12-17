°¤Éô»í¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¥Ò¡¼¥ë¥Ö¡¼¥Ä¸÷¤ë»äÉþ»Ñ¡Ö¤«¤Ã¤³²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×
½ÀÆ»½÷»Ò52¥¥íµé¤Ç2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î°¤Éô»í¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Î¿·Á¯¤Ê»äÉþ»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ç¤¹¡£½ÀÆ»²È¤ÎÀîÃ¼Î¶¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤Ã¤³²Ä°¦¤¤¡ª¡×¹õ¤¤¥Ò¡¼¥ë¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Î°¤Éô»í¤µ¤ó
ÀîÃ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î»í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª´ò¤·¤¹¤®¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢°¤Éô»í¤µ¤ó¤ÎÍè¾ì»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£°¤Éô»í¤µ¤ó¤Ï12·î6¡¢7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþ2025¤Î52kgµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Âç²ñ¸å¡¢Ï¾¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°¤Éô»í¤µ¤ó¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¿§Íî¤Á¤·¤¿¥¸¡¼¥ó¥º¡¢¥Ò¡¼¥ë¤ÎÉÕ¤¤¤¿¹õ¤¯¸÷¤ë¥ì¥¶¡¼¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÍè¾ì¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»í¤Á¤ã¤ó¡ª¤«¤Ã¤³²Ä°¦¤¤¡ª¤Þ¤¿YouTube½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¡Ö²è¡Ê¤¨¡Ë¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¥¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀîÃ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ó¥Þ¥¤ÀîÃ¼¡×¤ÎÌ¾¤ÇYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â³èÆ°Ãæ¡£¹ñ»Î´ÜÂç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¡¢4Ç¯»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹ÖÆ»´ÛÇÕ¤Ç¡¢2020Åìµþ¸ÞÎØÃË»Ò60kgµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹âÆ£Ä¾¼÷Áª¼ê¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤òÇË¤êÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£