迫力エアロ仕様の新型「RAV4」初公開！

トヨタは2025年12月17日、6代目となる新型「RAV4」を発売したと発表。同日、トヨタカスタマイズ&ディベロップメントは、同車のカスタムパッケージ「MODELLISTA AERO PARTS SET for Z」と「MODELLISTA AERO PARTS SET for アドベンチャー」を初公開しました。

RAV4は1994年に登場したクロスオーバーSUV。今回発売となった7年ぶり全面刷新を遂げた6代目となる新型モデルは「Life is an Adventure」をテーマに掲げ、アウトドアから都市部まで、さまざまなライフスタイルに対応できるように設計されています。

ボディサイズは、全長4600-4645mm×全幅1855-1880mm、全高1680-1685mmと、程よいサイズ感。

エクステリアは「ビッグフット」「リフトアップ」「ユーティリティ」の3要素を軸にデザイン。大径タイヤや高い走破性、使い勝手の良い荷室空間を通じて、RAV4らしい力強さと実用性を表現しています。

インテリアでは、インストルメントパネルの高さを40mm下げることで視界が広がり、運転時の見通しが向上。荷室容量も従来の733リットルから749リットルへ拡大しています。

グレードは、都会的な「Z」、アウトドア志向の「アドベンチャー」、スポーティな「GRスポーツ」の3種類を設定。都会的な印象からオフロード志向、走行性能重視まで幅広いニーズに応えます。なお今回発売となったのは「Z」「アドベンチャー」のみで、「GRスポーツ」は2025年度内に発売される予定です。

パワートレインは、プラグインハイブリッド（PHEV）とハイブリッド（HEV）の2種類を用意。HEVは最高出力186馬力の2.5リッター直列4気筒エンジンに最高出力136馬力のフロントモーターと最高出力54馬力のリアモーターを組み合わせます。

パワートレインについても、今回発売となったのはHEVのみで、PHEVについては、2025年度内発売予定です。

価格は、Zが450万円から、アドベンチャーが490万円からです。

そんな新型RAV4向けのカスタムパッケージ「MODELLISTA AERO PARTS SET for Z」と「MODELLISTA AERO PARTS SET for アドベンチャー」が発表同日に初公開されています。

Zグレード向けに用意されたMODELLISTA AERO PARTS SET for Zは、「Urban Emotional Solid」 をコンセプトに、シャープなイルミネーションとフロントからリヤへと続くブラックスリットで上質かつ先進のアーバンスタイルを表現。

ブラックスリット部分にはモデリスタマークをモチーフにしたトライアングルレリーフを施し、ジオメトリカルな美しさも表現しています。

アドベンチャーグレード向けに用意されたMODELLISTA AERO PARTS SET for アドベンチャーは、「Sophisticated Gear」をコンセプトに、金属調の立体と押し出し感のある造形により、タフでスタイリッシュなラギッドスタイルを表現。

特に、フロント・リヤバンパーガーニッシュには、更なる力強さを塗装の凹凸により表現するメテオコートを採用しています。

また今回新たにインテリア、ドアパネル、スカッフプレートのイルミネーションをセットにした「アンビエントイルミパッケージ」を設定。

スカッフプレートには、リヤコンビランプと韻を踏む縦基調のグラフィックを採用。 インテリア、ドアパネルには白色の間接照明を用い、ワンランク上の室内空間を生み出しています。

価格は、MODELLISTA AERO PARTS SET for ZのMODELLISTAエアロパーツセットが29万1500円（税込み、塗装済み）、MODELLISTA AERO PARTS SET for アドベンチャーのMODELLISTAボディパーツセットが22万円（税込み、塗装済み）です。