¡Ø¥¼¥ë¥ÀÌµÁÐ Éõ°õÀïµ¡Ù¤Ë¹âÆñ°×ÅÙ¡Ö¶Ø´÷¡×¤¬ÄÉ²Ã¡¡ÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè2ÃÆ¼Â»Ü
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø¥¼¥ë¥ÀÌµÁÐ Éõ°õÀïµ¡Ù¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè2ÃÆ¤ò12·î18Æü¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥¬¥Î¥ó¡×¤¬½Ð¸½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É
¡¡º£²ó¤ÎÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ¥¯¥ê¥¢¸å¤Î¤ä¤ê¹þ¤ßÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¿·Í×ÁÇ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥âー¥É¡×¤ÈÆñ°×ÅÙ¡Ö¶Ø´÷¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥âー¥É¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¢ºÑ¤ß¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¿·Í×ÁÇ¤À¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ëÅ¨¤Î°ìÉô¤¬¡Ö´í¸±¼ï¡×¤ä¡Öáïµ¤¤ÎÅ¨¡×¤Ê¤É¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¶¯Å¨¤Î·âÇË»þ¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥¬¥Î¥ó¡×¤¬½Ð¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÈæ¤Ù¡Ö¹â½ãÅÙ¥¾¥Ê¥Ë¥¦¥à¹Ý¡×¤ò¤è¤êÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·Æñ°×ÅÙ¡Ö¶Ø´÷¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥êー¥Ïー¥É¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¶ÛÄ¥´¶¤Î¹âÆñÅÙ¥Ð¥È¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£°ìÄê¿ô¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹â½ãÅÙ¥¾¥Ê¥Ë¥¦¥à¹Ý¡×¤ä¡Ö·ÈÂÓ¿©ÎÁ¤Î½ê»ý¾å¸Â¥¢¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Âè1ÃÆ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ËÜÊÔ¥¯¥ê¥¢¸å¤Î¥Ï¥¤¥é¥ë¥Þ¥Ã¥×¤ËÊ£¿ô¤Î¡Ö¥Ð¥È¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢µ¡Ç½²þÁ±¤äÉÔ¶ñ¹ç½¤Àµ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¥Úー¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë