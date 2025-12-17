【現夫クリスマスプレゼント昔話】手編みは重い？失敗したくない！【第1話まんが】#ママスタショート
街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベントのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。
今回は、過去のトラウマにとらわれていた彼女のエピソード。
過去に手作りのプレゼントを彼氏に贈ったところ、派手に引かれて傷ついた経験をもつ彼女。
彼女の心の声「もうあんな失敗はしたくない！！」
傷ついた心に蓋をして、失敗は繰り返さないぞと彼（現夫）へ選んだクリスマスプレゼントは「ネクタイ」。
彼「ありがとう！ 僕からもはい！ プレゼント。あとこれおまけ」
「実は趣味で……」なんて照れくさそうに言いながら渡された袋を開けると、中身はなんと手編みのてぶくろ。あまりのステキな贈り物に彼女、大歓喜＆大号泣！
“来年は私も手作りにしよう”。そんな熱い決意をしたのでした。
クリスマスプレゼントにまつわるエピソード、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
