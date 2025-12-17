¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¡×ÃÞÍÛ³Ø±à½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤¬Àë¸À¡¡29Æü³«Ëë¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ç8¶¯ÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤é¤¬Ê¡²¬¸©Ä£Ë¬Ìä
¡¡Âè34²óÁ´ÆüËÜ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Ê29Æü³«Ëë¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©»°ÌÚÁí¹çËÉºÒ¸ø±à¤Ê¤É¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃÞÍÛ³Ø±à¡ÊÊ¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¡Ë¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°÷¤é¤¬17Æü¡¢Ê¡²¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢¾åÅÄÅ¯»ÒÉûÃÎ»ö¤ËÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤È·ø¼é¤ò¸Ø¤ëÃÞÍÛ³Ø±à¤Ï¡¢11·î¤ÎÆ±¸©Âç²ñ·è¾¡¤ÇÅì³¤ÂçÊ¡²¬¤ò1¡½0¤ÇÇË¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£Æ±Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Ï2Âç²ñ¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤À¤¬¡¢²áµî¤Ï¶å½£¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¸©ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï29Æü¤Î1²óÀï¤ÇÀìÂçËÌ¾å¡Ê´ä¼ê¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¾¤ÎDFÃÓÆâ½ãÎè¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤Î8¶¯Æþ¤ê¤òÌÜÉ¸¤Ë¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤ê¡¢¾åÅÄÉûÃÎ»ö¤Ï¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë