クリスマスを前に果物のおくりものです。

【写真を見る】手からこぼれおちそうなほどの大きさ！ 地元で採れた旬のリンゴが園児へ（山形・東根市）

山形県東根市では、地元で採れた旬のリンゴが園児に贈られました。

「おいしく食べてね」

「ありがとうございます」

園児に贈られたのは手からこぼれおちそうなほど大きなリンゴ。東根市特産の、ふじりんごです。

今回、食育事業の一環で、安全でおいしい市の農産物の魅力を広めようと地元農家が大切に育てたリンゴの贈り物が保育園に届けられました。

■リンゴは2000種類！

農家「品種いっぱいあるけどわかる人いる？」

園児「あおリンゴ！」

農家「日本にはリンゴの種類は２０００種類あります」

園児たち「えーッ！」

農家「その中でもふじりんごは日本で一番いっぱい作っている品種です」

丸く大きなこのリンゴは市内の児童施設の園児全員に行き渡るよう１２００個が準備されました。あたりに広がる甘い香りに園児たちもうれしそうです。





園児「あまいあじ」

園児「ラフランスと比べたら結構でかそう」

東根市では明後日までに市内すべての児童施設をまわり、リンゴを贈るということです。