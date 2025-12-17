元NMB48・上西怜、“攻めた”変形ランジェリーで美ボディ全開 グラビアオフショに反響続々「すんごい」「綺麗な谷間」「ダイナマイトボディや」
元NMB48で俳優・モデルとして活動する上西怜（24）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビア誌『BOMB』（ワン・パブリッシング）の撮影オフショットを公開し、その大胆なビジュアルに反響が集まっている。
【写真】「すんごい」「ダイナマイトボディや」“攻めた”変形ランジェリーで美バストまぶしい上西怜
投稿では、変形デザインのランジェリーを身にまとい、木目調の壁や窓辺でポーズを決めるカットなど複数枚の写真をアップ。繊細なレース素材と大胆なカッティングが際立つ衣装で、美しいボディーラインと柔らかな表情を披露している。
この投稿に、コメント欄には「すんごい」「セクシー」「めっちゃ可愛いよ」「ダイナマイトボディや」「綺麗な谷間」「胸やボディーラインがセクシーすぎてドギマギする」と、スタイルの良さに注目する声が多く見られた。
【写真】「すんごい」「ダイナマイトボディや」“攻めた”変形ランジェリーで美バストまぶしい上西怜
投稿では、変形デザインのランジェリーを身にまとい、木目調の壁や窓辺でポーズを決めるカットなど複数枚の写真をアップ。繊細なレース素材と大胆なカッティングが際立つ衣装で、美しいボディーラインと柔らかな表情を披露している。
この投稿に、コメント欄には「すんごい」「セクシー」「めっちゃ可愛いよ」「ダイナマイトボディや」「綺麗な谷間」「胸やボディーラインがセクシーすぎてドギマギする」と、スタイルの良さに注目する声が多く見られた。