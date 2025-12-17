「寒くて眠れない」「寒くて起きられない」を解消…冷え性さんの冬の新常識、冬の快眠を支える“あったか帽子”
冬の夜、布団やパジャマに暖かさを求める人が多いが「頭部」はどうだろうか。寝返りを打つたびに布団から出てしまう頭や耳、首元は体感温度が下がりやすく、眠りの質を左右しやすいポイント。そこで注目したいのが、睡眠中に装着できる“あったか帽子”。圧迫感が少なく、ズレにくい構造で、睡眠を妨げずにじんわり保温できる。暖房や電気毛布に頼りすぎず、ピンポイントで冷えをケアする冬の快眠習慣として取り入れてみよう。
【写真】「被って寝るだけ」で冷えを遮断。頭・首・耳を一気に温める、快眠特化フード
■[ON NISHIKI] ナイトキャップ フーディー レディース
もこもこ素材を使用した、睡眠時専用のフーディー型ナイトキャップ。頭から首元までを一体で包み込み、布団から出やすい耳やうなじまでしっかり保温できる。軽くやわらかなボア素材で、締め付け感が少なく、寝返りを打ってもズレにくい設計が特徴。ネックウォーマーとしても使えるため、就寝前のリラックスタイムや在宅時の冷え対策にも活躍する。暖房をつけずに過ごしたい人や、乾燥が気になる人にも向いた一枚だ。
●おすすめポイント
・頭から首まで一体で温められる
・もこもこ素材で肌当たりがやさしい
・就寝時もズレにくく快適
■[OMISAA] あったか 帽子 マフラー おやすみ帽子
帽子・マフラー・肩当てを兼ねた多機能タイプのおやすみフード。裏起毛仕様で保温性が高く、冷えやすい首・肩まわりまでカバーできるのが特徴。頭を締め付けすぎないゆったり設計で、就寝中もストレスを感じにくい。肩口まで覆うデザインのため、パジャマの首元から入る冷気対策にも有効。冷え性で夜中に目が覚めやすい人や、首・肩の冷えが気になる人に向いたアイテム。
●おすすめポイント
・裏起毛でしっかり保温
・肩まで覆える安心設計
・就寝時も圧迫感が少ない
■アルファックス 極暖 頭すっぽりフード マスク付き
頭全体をすっぽり覆うフード型で、顔まわりまでしっかりガードできる防寒アイテム。取り外し可能なマスク付きで、鼻や口元の冷え対策も可能。極暖仕様ながら軽量で、寝るときも重さが気になりにくい。首元までカバーできるため、冷気の侵入を防ぎ、体温を逃がしにくい構造になっている。冷え込みの強い夜や、暖房を控えたい人におすすめ。
●おすすめポイント
・頭をすっぽり覆う高い保温力
・マスク付きで顔まわりも防寒
・軽量で寝るときも快適
■Dhana Style 耳付き フードウォーマー
ふわもこ素材とロング丈デザインが特徴のフードウォーマー。耳まで覆える構造で、冷えやすいポイントをしっかり保温する。厚手ながら柔らかく、寝返り時の違和感を抑えた作り。フェイスマスクとしても使えるため、冷たい空気を直接吸い込みにくいのもポイント。デザイン性も高く、就寝時だけでなく在宅ワークやリラックスタイムにも使いやすい。
●おすすめポイント
・耳まで覆えて冷えにくい
・厚手でもやわらかい着用感
・部屋時間にも使えるデザイン
■[Qunature] フードウォーマー ネックウォーマー
軽量で柔らかな裏起毛素材を使用したフードウォーマー。目元が出る設計で圧迫感が少なく、息苦しさを感じにくい。頭部から首元まで自然にフィットし、就寝中もズレにくいのが特徴。もともとアウトドア向けに設計されているため、防寒性と通気性のバランスが良く、寝汗をかきにくい点も魅力。シンプルなデザインで男女問わず使いやすい。
●おすすめポイント
・軽量で寝るときも負担が少ない
・息苦しくなりにくい設計
・ズレにくく安定感がある
睡眠中の冷え対策というと、つい布団やパジャマに目が向きがちだが、「頭部」を温めることも快眠への重要なポイント。寝るとき専用のあったか帽子なら、暖房に頼らず、必要な部分だけを効率よく保温できる。冷え性や寝つきの悪さに悩んでいるなら、今冬は“被って寝る”という新習慣を取り入れてみては？
睡眠中の冷え対策というと、つい布団やパジャマに目が向きがちだが、「頭部」を温めることも快眠への重要なポイント。寝るとき専用のあったか帽子なら、暖房に頼らず、必要な部分だけを効率よく保温できる。冷え性や寝つきの悪さに悩んでいるなら、今冬は"被って寝る"という新習慣を取り入れてみては？