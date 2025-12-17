¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÅ·¹ÄÇÕ¡¡°¦ÃÎ¤ÎÁª¼ê¤Ë°ÛÎã¤Î°ãÈ¿È¯³Ð¡¡Â¾¤ÎÁª¼ê¤È°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥æ¥Ë¤Ç½Ð¾ì
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï17Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£14Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Å·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤ÎÁª¼ê¤Ë°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ã¤¦¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»î¹ç¤ÏÀ®Î©¤·¡¢»î¹ç·ë²Ì¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¤Ï14Æü¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÅì¥ì¤ÈÂÐÀï¡£¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡½2¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ JVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Î1Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬Â¾¤ÎÁª¼ê¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ã¤¦¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·½Ð¾ì¤¹¤ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ê¤é¤Ó¤ËÂç²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¶¨µÄ¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢Åö³º¥Á¡¼¥à¤ò¡¢ì¤ÀÕ½èÊ¬¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜ·ï¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë6¿ÍÀ©¶¥µ»µ¬Â§¡¢Âè4¾ò3¹à¡ÖÉþÁõ¡×¤Î1¹æ¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¸¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¤Î¿§¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ê¥ê¥Ù¥í¤ò½ü¤¡Ë¥Á¡¼¥à¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤Ê¤¤¡×¤Î°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±µ¬Â§Æâ¤ÎÂè6¾ò4¹à¡Ö´þ¸¢¤ÈÉÔ´°Á´¤Ê¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢»î¹ç¤ÏÀ®Î©¤·»î¹ç·ë²Ì¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£