ＤｅＮＡ入りが確実となっているジョン・デュプランティエ投手が１６日（日本時間１７日）、阪神のＶ旅行に参加。約２カ月ぶりに再会したチームメートたちと旧交を温めた。

アロハシャツを着てレセプションパーティーの会場に入ったデュプランティエ。選手、関係者と記念撮影を行い、村上の乾杯のあいさつではヤジを飛ばすシーンもあった。

昨オフに阪神と契約した右腕は来日１年目の今季、１５試合に登板し６勝３敗、防御率１・３９の好成績を収めた。オフに契約保留者名簿から外れて自由契約となり、阪神は残留交渉から撤退を宣言。ソフトバンク入りが有力とみられていたが、最終的にＤｅＮＡと合意間近であることが明らかになっていた。

右腕はＤｅＮＡ戦４試合で１勝１敗、防御率１・６７。特に本拠地・横浜スタジアムでは２試合に先発し、１勝（１完封）。１４回を投げて被安打５、１６奪三振、防御率０・００と無双状態だった。

連覇を目指す阪神にとって来季は強力なライバルになることが予想されるデュプランティエ。それでもこの日はチームメートたちと幸せな時間を過ごしていた。