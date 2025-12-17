µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÉÜÃÎ»ö¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç±Ç²èà¹ñÊõá¥³¥ó¥È¡ÖËëÊÄ¤¸¤Æ¡¢Áá¤¯¡Á¡ª¡×
¡¡ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤¬£±£·Æü¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂçºå¹ñºÝÊ¸²½·Ý½Ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡Ôè¡¡½é½Õ²ÎÉñ´ìÆÃÊÌ¸ø±é³«ºÅµÇ°¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤È¡Øµþ¼¯»ÒÌ¼Æ»À®»û¡Ù¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±·à¾ì¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Î¤Û¤«¡¢Æ±±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢²ÎÉñ´ì»ØÆ³¤âÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¢¸ãºÊÎ®²È¸µ¡¦¸ãºÊÆÁÍÛÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¿¶ÉÕ¤ä½êºî»ØÆ³¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿ÃæÂ¼°íÂÀÏº¤â½ÐÀÊ¡£±Ç²è¤ÎÎ¢ÏÃ¤äÍèÇ¯£±·î£·¡Á£²£µÆü¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë²ÎÉñ´ì¸ø±é¤Î²òÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±Ç²è¡£²ÎÉñ´ì¤Î¿¼¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¤Ï¡¢´îµ×Íº¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î»Õ¡¦²Ö°æÈ¾¼¡Ïº¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤¬ÉñÂæ¾å¤ÇÅÇ·ì¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯Ãæ¤Ëòî¼£Ïº¤¬¤»¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢µÈÂ¼»á¤¬¶î¤±´ó¤ê¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡£»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡Ê±Ç²è¤Ç¤Ï¡ËÉñÂæ¤Î¾å¤Ç·ì¤òÅÇ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£»ß¤á¤Æ¡¢»ß¤á¤Æ¡¢Ëë¡Á¡£ËëÊÄ¤¸¤Æ¡¢Áá¤¯¡Á¡ª¡×¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÂçÁû¤®¤·¡¢´ÑµÒ¤Ï¼ê¤òÂÇ¤Ã¤ÆÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³»Ï¤Þ¤Ã¤¿µÈÂ¼»á¤Î¥³¥ó¥È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿òî¼£Ïº¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Þ¥¤¥¯¤¬¡Ê¤»¤¤Î²»¤ò¡Ë½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¡£
¡¡Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬Âçºå¤À¤Ê¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡Âçºå¡¦½½»°¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤â»£±Æ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¾¼ÏÂ¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡Ê±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£