¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁÏ²ÁÂçà£µ¶¯Êø¤·á¤À¡¡»³¤Î¶¯²½¤Ë¼«¿®¤Î±ÝÌÚ´ÆÆÄ¡ÖÁí¹ç£³°Ì¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÉÛ¿Ø¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ËÄ©¤àÁÏ²ÁÂç¤Ï¡¢Âç¥¨¡¼¥¹ÉÔºß¤âàÁí¹çÎÏá¤Ç¡Ö±ýÏ©£³°Ì°ÊÆâ¡¢Áí¹ç£³°Ì°ÊÆâ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï£·°Ì¡Ê±ýÏ©£µ°Ì¡¢ÉüÏ©£±£±°Ì¡Ë¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎµÈÅÄ¶Á¡ÊÅö»þ£´Ç¯¡Ë¤¬£²¶è¶è´Ö¿·µÏ¿¤ÎÁö¤ê¤Ç¶Ã°Û¤Î£±£³¿ÍÈ´¤¤òÃ£À®¡££±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¡¢±ÝÌÚÏÂµ®´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¶¯¤ß¤ÏÁí¹çÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢ÆÃ¼ì¶è´Ö¤Î»³¾å¤ê¡¢²¼¤ê¤Ç¿·¤¿¤Ê¿Íºà¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏµÈÅÄ¶Á¤È¤¤¤¦Âç¥¨¡¼¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢³Æ¶è´Ö£µ°Ì°ÊÆâ¤ÇÀï¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ç¾¡Éé¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢£±£²·î¤Î¹ç½É¤ò´Þ¤á¤Æ£±£±·î°Ê¹ß¤Î»î¹ç¤ÇÂÎ¸½¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤Ë¼ê±þ¤¨¡£¼ÂºÝ¡¢º£µ¨¤Ï£³°Ì¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤ÏÁ´£¶Áª¼ê¤¬¶è´Ö£µ°Ì°ÊÆâ¡¢£·°Ì¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤ÏÁ´£¸Áª¼ê¤¬£±£°°Ì°ÊÆâ¤È¡¢¸Ä¿Í¤Î½ç°Ì¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó£µ¶è¤òÌ³¤á¤¿»³¸ýæÆµ±¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Àè·î¤ÎÀ¤ÅÄÃ«¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÀÄ³ØÂçÀª¤òÍÞ¤¨Í¥¾¡¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¿Í¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö·Ð¸³¼Ô¤¬£·¿Í»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢È¢º¬¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡£»°Âç±ØÅÁ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÁí¹ç£³°Ì¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÉÛ¿Ø¤¬ºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Âç¥¨¡¼¥¹ÉÔºß¤â¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¢º¬Ï©¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£