Ì¾Å´¤ÎºÆ³«È¯¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÖÌ¤Äê¡×¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¡¢¹â³ÛÅöÁª¤ÇÍÌ¾¤ÊÌ¾¸Å²°±ØÁ°¤ÎÊõ¤¯¤¸Çä¤ê¾ì¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÄÅ¹¤¬2026Ç¯3·î¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¡ÈºÇ¤âÅö¤¿¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÊõ¤¯¤¸Çä¤ê¾ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ì¾Å´É´²ßÅ¹¤ï¤¤Î¡ÖÌ¾±ØÁ°¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ç¤¹¡£
12·î17Æü¤â¡¢1Åù¡¦Á°¸å¾Þ·×10²¯±ß¤Î¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤ËÌ´¤òÂ÷¤¹¿Í¤ÇÂç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅöÁªÁí³Û¤Ï486²¯±ß¡£1²¯±ß°Ê¾å¤Î¹â³ÛÅöÁª¤â280ËÜ¤È¤¤¤¦¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤ÎÊõ¤¯¤¸Çä¤ê¾ì¤Ç¤¹¡£Å¹Ä¹¤â¿²¼ª¤Ë¿å
Q.¿ô¤¢¤ëÊõ¤¯¤¸Çä¤ê¾ì¤ÎÃæ¤«¤é¤³¤Î¾ì½ê¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡ÖÅö¤¿¤ê¤¬Â¿¤¤¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¡£(»ä¤Ï)Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ä¡×¡ÊµÒ¡Ë
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î±Ä¶È¤Ï2026Ç¯3·î6Æü¤Þ¤Ç¡£Ì¾Å´¤ÎÌ¾¸Å²°±ØÃÏ¶è¤ÎºÆ³«È¯¤ËÈ¼¤¤¡¢ÊÄÅ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤¢¤ëÇä¤ê¾ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î¥¿¥ïー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¤ËÆÃÀßÇä¤ê¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¾ïÀß¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ï¡¢Ì¾±Ø¼þÊÕ¤Ç2026Ç¯9·î¤Ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ì¾±ØÁ°¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ーÅ¹Ä¹¤Î·§ËÜ°ì¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î¥Ë¥åー¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Ì¾Å´¤Ï¡Ö±Ä¶È¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ï·ÑÂ³¡×
12·î12Æü¡¢Ì¾Å´¤ÏºÆ³«È¯¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÌ¤Äê¡×¤È¤Ê¤ê¡¢·×²è¼«ÂÎ¤âºÆ¸¡¾Ú¤·¤Æ¸«Ä¾¤·¤ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾Å´É´²ßÅ¹¤ÏÅö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê2026Ç¯2·îËö¤ËÊÄÅ¹¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ì¾Å´¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー¤äÌ¾Å´¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Î½ªÎ»Æü¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¡ÖÌ¤Äê¡×¤Ë¡£±Ä¶È¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
É´²ßÅ¹¤ï¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¡Ø¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡¢¤³¤³¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Ï¡Ø²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¡£º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤³¤³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°Äó¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Î¾ì½ê¤òÃµ¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×(Ì¾±ØÁ°¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー ·§ËÜÅ¹Ä¹)ÍøÍÑµÒ¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤³¤³¡×
¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê2026Ç¯3·î6Æü¤ËÊÄÅ¹¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍøÍÑµÒ¤«¤é¤ÏÊÄÅ¹¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁªÁí³Û486²¯±ß¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÍøÍÑµÒ¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤³¤³¡£ºÆ³«È¯¤Ë¤Ï²¿½½Ç¯¤È¤«¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×(°¦ÃÎ¡¦Ë¶¶»Ô¤«¤éÍè¤¿µÒ)
¡ÖºÇ¸å¤Ê¤Î¤ÇÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÏÀäÂÐ¤³¤³¤ÇÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¡£Ì¤Äê¤À¤±¤ì¤É¤¤¤º¤ìºÆ³«È¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×(°¦ÃÎ¡¦°ðÂô»Ô¤«¤éÍè¤¿µÒ)
Àè¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤Ì¾Å´¤ÎºÆ³«È¯¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡£¤³¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¾¸Å²°¤Î¿Í¡¢¤µ¤é¤Ë´ôÉì¤ä»°½Å¤«¤é¤âÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3·î¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¸¥ã¥ó¥Ü½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÊÄº¿¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤³¤Ë¤¹¤ë¤«¤ò´Þ¤á¤ÆÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×(Ì¾±ØÁ°¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー ·§ËÜÅ¹Ä¹)