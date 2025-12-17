韓国で「超・親米」と見られていた外交専門家が、ついに米国に見切りをつけた。「米国には裏切られる可能性が高い。自分の国は自分で守ろう」と言い出したのだ。視線の先には核武装中立がある、と韓国観察者の鈴置高史氏は言う。

中国になびかぬ最後の親米派

鈴置：実に興味深いインタビュー記事が左派系紙、ハンギョレに載りました。語ったのは代表的な保守の安保専門家、千英宇（チョン・ヨンウ）韓半島未来フォーラム理事長です。

見出しの「韓国は安保を米国のみに依存すべきではない…超党派的な対応と『自強』に努めよ」（12月12日、日本語版）から分かるように、米国離れの主張です。

これを左派が語ってもニュースではありませんが、千英宇理事長は親米保守派の中心的な人物でした。外交官出身で2010年10月から2013年2月まで保守、李明博（イ・ミョンバク）政権の外交安保首席補佐官を務めました。

同時に「左派も足並みを揃えるだろう」と予測されるワケは――

2010年代に入ると韓国の保守も中国の台頭を見て、一斉に「離米従中」に傾きました。でも、千英宇氏だけは「堅固な韓米同盟こそが国を守る」と言い続け、米国一筋を貫きました。その人の「米国離れのススメ」ですから、「ついに韓国もここまで来たか」と驚愕するほかはありません。

朝中ロと裏取引しかねぬ米国

――そんな超・親米保守派がなぜ、今になって離米を語るのでしょうか。

鈴置：突然の関税大幅引き上げに象徴される、トランプ（Donald Trump）政権のあまりに露骨な自国利益の追求が原因です。米国の同盟国はいつ裏切られるか分からない、との懸念を増しています。千英宇理事長もここに至って堪忍袋の緒を切ったのです。発言を引用します。

・トランプ政権の外交政策の特徴は、強者には弱く、弱者には強い『強弱弱強』だ。とりわけ同盟国に対しては過酷だ。同盟国の安保へのただ乗りはもはや容認しないという執着が、米国の同盟政策を支配している。

・それに比べて『大国』である中国とロシアとの交渉では、融和的な姿勢を示している。今後は朝中ロの北方三角連帯が東アジアと韓国の安全保障にとって大きな脅威にならざるを得ない。

・韓国の『死活的利益』を害する恐れのある裏取引を、米国が彼らとする可能性も排除できないため、大韓民国の安全保障を全面的に米国のみに依存するのは危険だ。

千英宇理事長はこのインタビューでは触れませんでしたが、12月5日にホワイトハウスが発表した「国家安全保障戦略（2025年版）」、いわゆる「NSS（National Security Strategy）」は韓国の直接的な脅威である北朝鮮に一切、言及しませんでした。

米国は対中防衛ラインである第1列島線（the First Island Chain）――千島列島、日本列島、琉球諸島、台湾、フィリピン北部、ボルネオ島――は絶対に守ると表明しました。しかし韓国は第1列島線の外側にあり、「死守」の対象外となったのです。

韓国では「米国から見捨てられた」との思いを持つ人が続出しました。千英宇理事長の「米国離れ」への転向も、今回の国家安全保障戦略が最後のひと押しとなったと思われます。

北の核基地を自力で粉砕

――千英宇理事長は具体的にどうしようというのですか？

鈴置：自強――米国に頼らず、自分の国は自分で守る――です。その部分の発言は以下です。

・韓国は今後、『自強』を国家安保戦略、生存戦略の中心に据えなければならない。韓米同盟は『自強』だけでは耐えられない実存的『外部リスク』に備えるための保険だ。

抽象論に留まりません。韓国にとって最大の脅威である北朝鮮の核ミサイル基地を自力で破壊できる能力を備えようと提言しました。

・北朝鮮の核ミサイルの先制使用を拒否する能力の整備が最も急がれる。抑止が失敗し、北朝鮮が実際に核を使用した時、米国にはそれを拒否する力量が足りない。

・そのような能力を韓国が整備するためには、有事の際、北朝鮮のすべてのミサイル基地と発射台を一挙に除去しうる玄武（ヒョンム）-5のような弾道ミサイル戦力を大々的に増強するとともに、多層ミサイル防衛網もきめ細かく整備しなければならない。

千英宇理事長の自強論が本物だな、と思わせたのは「戦時の作戦統制権の回収を急げ」とも提言したことです。現在、戦争時には米軍が韓国軍を指揮する取り決めです。左派はこの「回収」を叫びますが、保守は極めて消極的です。

「回収」は米軍の撤収など、米韓同盟の弱体化につながるからです。しかし、千英宇理事長は敢えて早期回収を求めました。北朝鮮の先制核攻撃を防ぐために韓国が核ミサイル基地を攻撃しようにも、米軍の合意が必要で手遅れになる可能性が高いためです。

作戦統制権問題でも保守の殻から抜け出し「自分たちの防衛はもう、米国任せにはしない」との決意を明確に表明したのです。

ウラン濃縮を急げ

――北の核基地は通常弾頭で破壊できるのですか？

鈴置：基地の一部は破壊できても完全には無理とされます。2017年の朝鮮半島核危機の際、米軍は威力の小さな戦域核も攻撃に使うと見る専門家が多かった。北の基地を1カ所でも破壊し損ねれば、韓国や日本が核攻撃を受けるからです。

千英宇理事長は「核弾頭」とは一言も言っていませんが、その使用――核武装を前提にして立論しています。「ウラン濃縮を急げ」と提言しているのが証拠です。

・濃縮は必ずやるべきだ。現在の韓米原子力協定の下でも、米国製のウランや米国の装置を使わないなら、米国の同意を得なくても韓国自ら濃縮できる。濃縮技術は、いくら近い同盟国でも絶対に提供しない。自ら開発しなければならない。

・米国は1987年の米日原子力協定で、日本に濃縮に対する包括的な事前同意を与えた。だが日本は、その時点ですでにパイロットプラント（商業生産前の小規模な試験設備）を稼動するなど、すでに技術を有していた。技術を保有している国に対しては承認を拒否できない。

・複数の原子力専門家に聞いてみたら、韓国ほどの産業技術力なら、今から研究開発を行えば5年内に少なくともパイロットプラントぐらいは作れるという。商業用施設を作るには10年はかかる。

11月14日、米国は平和利用のためのウラン濃縮と使用済み核燃料の再処理を韓国に原則認めました。10月29日の米韓首脳会談を受けた措置です。しかし、いずれも「米国の法的要件の範囲内で」との条件付きで、韓国にとって実質的な進展はありませんでした。

「結局『おあずけ』でがっかり…韓国の原潜計画 合意文書の“誤訳”に見る李在明の苦しい現実」で詳述しています。

韓国に原潜は不要

――濃縮したウランは原子力潜水艦の燃料に充てるつもりでは？

鈴置：李在明（イ・ジェミョン）政権はウラン濃縮の目的にそれを掲げます。しかし、千英宇理事長はそもそも原潜の導入に反対なのです。

・海軍の潜水艦の元艦長の中でも最高のエリートは、この［原潜建造］計画に反対している。海軍指揮部がやると言っているから、公に声をあげないに過ぎない。

ディーゼル駆動の潜水艦と比べ原潜は大型で、騒音も大きい。敵のミサイル潜水艦を沈めるための攻撃型にしても、ミサイルを発射するための潜水艦にしても、朝鮮半島周辺で運用するには原潜は隠密性に乏しく適切ではない――が千英宇理事長の持論です。

・核ミサイルを搭載した北朝鮮の潜水艦を捕捉するには、彼らが隠れている可能性の高い北朝鮮の水深の浅い沿岸や内海に入っていかなければならない。そこで待ち伏せし、潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）が発射される前に撃沈しなければならない。この作戦には小さな従来の潜水艦の方が有利だ。

北朝鮮が原子力推進型の核ミサイル潜水艦を建造しようとしていることにも千英宇理事長は首を傾げます。

・北朝鮮の立場からすれば、最も大切な2次核攻撃の手段が潜水艦であり、内海には安全に隠しておける場所が多いのに、なぜあえて米国の［攻撃型］原潜がうろつく危険な外海に出すのか。

北朝鮮が核ミサイル原潜を持つのが不合理なら、同じ条件下の韓国も核ミサイル潜水艦を原子力推進にする必要はありません。にもかかわらず千英宇理事長が「何が何でもウラン濃縮をやりとげよう」と主張するのは、核弾頭の製造――核武装が目的ということでしょう。

米専門家も「韓国は核武装に走る」

――米国から離れたら、中国との関係はどうする？

鈴置：千英宇理事長は「親しくなろうと努める必要はあまりない」と言い切っています。これも核武装が前提です。米国の核の傘が怪しくなっても、自前の核さえ持てば中国を恐れる必要はないのです。

米国の最新の「国家安全保障戦略（2025年版）」で、韓国は第1列島線の外に置かれる一方、その防衛にはさらに貢献するよう求められました。しかし、核を持って事実上、中立化すれば米国のコマとして中国と敵対させられることも無くなります。

「 国家安全保障戦略（2025年版）」が韓国にとって「やらずぶったくり」なものであることから、米国の専門家の中にも「韓国は核武装に走るだろう」と予測する人が出てきました。

中央日報のインタビューに答えたスタンフォード大学のD・スナイダー（Daniel Sneider）氏は「米国が北朝鮮防衛に関心がないならば、韓国がなぜ台湾で起きることに気を遣わなければならないのか」と米国の身勝手さを指摘したうえ「韓国人は核兵器で自らを守らなくてはならないという考えをさらに強く持つようになる」と言い切りました。

「『韓国、独自の核保有渇望するだろう…トランプ政権の安全保障戦略核心を見よ』（1）」（12月14日、日本語版）をご覧ください。

「米中二股論」のデジャブ

――米国離れを意味する自強論。保守の間に広まるでしょうか？

鈴置：広まる可能性が高いと思います。第2期トランプ政権以降、韓国人は米国に対する不信感を一気に高めました。トランプ関税、「国家安全保障戦略（2025年版）」、ウクライナに対する領土の放棄要求……。

「我が国も米国頼みでは危ない」という気分が高まっていますから、千英宇理事長の「自強論」に賛同する保守人士も多いでしょう。保守はもともと核武装論が主流です。米国が許さないから断念してきただけです。

一方、「自強」に伴う米韓同盟の希薄化は不安材料ですが、今すぐに打ち切るわけでもない。自前の核を持つことで埋め合わせていけばいいわけです。千英宇理事長の主張が「自強論」の広がりの引き金になる可能性が大いにあります。

「米中二股論」もそうでした。21世紀に入り、中国の経済的台頭が明らかになるとともに韓国人は中国接近を考え始めました。ただ、保守はそれまで米国一辺倒であり、その威光を背景に力を振ってきたので、急には変われない。

そこに2013年4月1日、保守言論の大御所である朝鮮日報のコラムニスト、金大中（キム・デジュン）氏が「“二股外交”」（韓国語版）を書いて流れを変えたのです。

「今、韓国の運命を変えるのは米国ではなく中国だ」と言い切ったうえ、就任したばかりの朴槿恵（パク・クネ）大統領に対し、米国よりも先に中国を訪問するよう強く勧めました。

極め付きの親米派の中国傾斜宣言でしたから以降、保守は安心して中国シフトを叫べるようになりました。韓国紙は次第に「米中の間に立って2大国を操る天才的な朴槿恵外交」を褒めそやすに至りました。実態は「離米従中」であり、米国の外交関係者は苦々しく見ていたのですが。

動機は異なれど左派も…

――左派はどう出ますか？

鈴置：この記事のもうひとつ面白い点は、左派も動機は異なれど保守と同じ方向に動く、と予測したことです。千英宇理事長もそう見ていますし、聞き手のキル・ユンヒョン論説委員も同じ意見です。

左派は核武装に消極的でした。北朝鮮が核武装に動く中、韓国までが核を持てば、核保有国同士の対立となって和解が遠のく、と考えたのです。

もっとも、文在寅（ムン・ジェイン）政権は異様に原潜を欲しがり、米国にねだりました。これは自分の核武装のための条件整備というより、北朝鮮に阿るのが目的だったと思われます。

核兵器を持っただけでは本当の核武装にはなりません。先制核攻撃を受けた後の核反撃能力が必須です。文在寅政権は核反撃能力たる核ミサイル原潜を持てば「核弾頭は北、核反撃能力は南」という役割分担を果たせると考えたのでしょう。

核弾頭は持たないにしろ、「民族の核」は持てる――。北朝鮮もこの役割分担を示唆することがありました。もちろん、米国はすべてお見通しでしたから原潜を与えませんでした。

ただ、北朝鮮は2023年末に突然、対韓認識を「統一の対象」から「敵対的な2つの国家、戦争中の交戦国」へと180度変えました。韓国文化を遮断する狙いでした。原潜も独自に建造し始めました。

裏切られた者同士、轡を揃える

「統一」を国家目標に掲げ、「南北の話し合いが重要だ」と融和政策を説いてきたのが韓国の左翼。北朝鮮の突然の裏切りに困惑しています。千英宇理事長は今の状況をこう評しています。

・金［正恩］委員長は政権を守る『最後の盾』として永久分断を選択したのだ。統一に対する未練を捨て、韓国との交流協力をすべて止めるという論理だ。

・このような状況においては、韓国が『来年初めにあなたたちの嫌う韓米合同訓練はしないから、会って話そう』と言っても、効果はないと思う。

キル・ユンヒョン論説委員は韓国の左右が直面した状況を、前文で以下のように描写しました。

・韓国保守の根本的教理だった「韓米同盟の強化」と、進歩の政策的出発点だった「南北関係の改善」が、いずれも不可能になってしまったのだ。このような変化によって、外交安保政策をめぐる進歩と保守との政策の対立軸も以前より緩んでいる。

――つまり、左右の安保政策が接近してきて……。

鈴置：「核武装中立」で轡を揃える――との読みでしょう。韓国の保守と左派を分かってきたのは北朝鮮に対する認識です。潜在的な敵と保守が見なせば、左派は統一すべき同じ民族の同胞であり、それを邪魔する米国こそが敵、と考えてきました。

ところが、偶然にも同時期に左派は北に見限られ、保守は米国から見捨てられてしまった。それぞれの御本尊に裏切られた左右にとって、対立の材料が消えてしまったのです。

核武装中立が流れ

――左右は和解へ？

鈴置：左右対立は完全に遺恨試合化していて、政策論争を超えています。和解は簡単ではないと思います。保守の中には米韓同盟の希薄化を恐れる人も残るでしょう。左派にも同じ民族との連帯をあきらめきれない人もいるはずです。

ただ、現実問題として韓国は誰が政権をとろうが、米国から離れ、北朝鮮とは距離を置く流れに乗っています。結果的に核武装して中立化する近未来へと流れつく可能性が高まったのです。

すでに左派系紙に「核武装中立」を暗に主張するような記事が載り始めています。

鈴置高史（すずおき・たかぶみ）

韓国観察者。1954年（昭和29年）愛知県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。日本経済新聞社でソウル、香港特派員、経済解説部長などを歴任。95〜96年にハーバード大学国際問題研究所で研究員、2006年にイースト・ウエスト・センター（ハワイ）でジェファーソン・プログラム・フェローを務める。18年3月に退社。著書に『韓国民主政治の自壊』『米韓同盟消滅』（ともに新潮新書）、近未来小説『朝鮮半島201Z年』（日本経済新聞出版社）など。2002年度ボーン・上田記念国際記者賞受賞。

デイリー新潮編集部