ポンド下落、予想下回る英ＣＰＩが明日の利下げ観測を支援＝ロンドン為替

　ロンドン朝方は、ポンド売りが目立っている。日本時間午後４時に発表された英ＣＰＩ（11月）が予想を下回る伸びにとどまったことが背景。あすの英中銀金融政策発表を控えて、市場での利下げ観測の一段の支援材料となっている。

　ポンドドルは1.3380付近から1.3330付近へと下落。ポンド円は208円目前まで買われていたが、発表後には207.23付近に安値を広げている。ユーロポンドは買われており、0.8750から0.8784付近へと上昇している。

※英消費者物価指数（CPI）（11月）16:00
結果　-0.2%
予想　0.0%　前回　0.4%（前月比)
結果　3.2%
予想　3.5%　前回　3.6%（前年比)
結果　3.2%
予想　3.4%　前回　3.4%（コア・前年比)

GBP/USD　1.3333　GBP/JPY　207.21　EUR/GBP　0.8784