ポンド下落、予想下回る英ＣＰＩが明日の利下げ観測を支援＝ロンドン為替



ロンドン朝方は、ポンド売りが目立っている。日本時間午後４時に発表された英ＣＰＩ（11月）が予想を下回る伸びにとどまったことが背景。あすの英中銀金融政策発表を控えて、市場での利下げ観測の一段の支援材料となっている。



ポンドドルは1.3380付近から1.3330付近へと下落。ポンド円は208円目前まで買われていたが、発表後には207.23付近に安値を広げている。ユーロポンドは買われており、0.8750から0.8784付近へと上昇している。



※英消費者物価指数（CPI）（11月）16:00

結果 -0.2%

予想 0.0% 前回 0.4%（前月比)

結果 3.2%

予想 3.5% 前回 3.6%（前年比)

結果 3.2%

予想 3.4% 前回 3.4%（コア・前年比)



GBP/USD 1.3333 GBP/JPY 207.21 EUR/GBP 0.8784

