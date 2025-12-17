「フォールアウト」シーズン2

Prime Videoで独占配信中

(C)Amazon MGM Studios

Prime Videoは、終末後の世界を描いた人気ゲームを実写化したドラマシリーズ「フォールアウト」シーズン2を、12月17日より配信開始した。全8エピソードで毎週水曜日に新エピソードが配信される。

米批評サイトのRotten Tomatoesで批評家/オーディエンス両方から93％という高い評価を受けたシリーズの続編。このシーズン2配信を前に、シーズン3への更新も決定している。

世界の終末から200年後、豪華な核シェルターで穏やかに暮らしていた人々は、祖先が残した放射能に汚染された地獄のような世界へ戻らざるを得なくなる。そして彼らが待ち受けていたのは、驚くほど複雑で、愉快なほど奇妙で、そして極めて暴力的な世界だった。

シーズン2は、前シーズンの壮大なフィナーレの余波から物語が始まり、モハビ・ウェイストランドから終末後の都市ニューベガスへと続く旅が描かれる。

明るくて不思議なほどまっすぐな主人公、ルーシー・マクレーン役でエラ・パーネル、軍国主義派閥BOS (Brotherhood of Steel)に育てられた若い兵士マキシマス役でアーロン・モーテン、誰よりも長くウェイストランドをさまよう無慈悲な賞金稼ぎグール役でウォルトン・ゴギンズらが、シーズン1から引き続き出演。

さらにシーズン2の新キャストとして、舞台となるニューベガスのロバート・ハウス役でジャスティン・セローのほか、クメイル・ナンジアニ、マコーレー・カルキンも出演する。

製作総指揮は、クリストファー・ノーランの弟で、人気ドラマ「ウエストワールド」などを手掛けたジョナサン・ノーラン。その妻であるリサ・ジョイも製作総指揮として参加。さらに原作ゲームである「Fallout」の開発をリードした、ベセスダ・ゲーム・スタジオのトッド・ハワードも製作総指揮に名を連ねている。

本作はAmazon MGM Studios とKilter Filmsが、ベセスダ・ゲーム・スタジオおよびベセスダ・ソフトワークスと共同で制作する。

『フォールアウト』シーズン2 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ