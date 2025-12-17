¡ÚÃæÆü¡ÛÀÐÀî¹·Ìï¤¬£·£°£°Ëü¥À¥¦¥ó¤Î£²£³£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡¡Ö¥À¥á¤Ê¤éÀÚ¤é¤ì¤ë¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÃæÆü¤ÎÀÐÀî¹·ÌïÆâÌî¼ê¤¬£±£·Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÁª¼êÎÀ¡Ö¾ºÎµ´Û¡×¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£·£°£°Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð£²£³£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡Ìó£±»þ´Ö¤Î¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¤¿ÀÐÀî¹·¤Ï¡Ö·ÀÌó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¡¢£²£²»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£³Ê¬£¹ÎÒ¡Ê£·£²ÂÇ¿ô£±£°°ÂÂÇ¡Ë¤ÈÄãÌÂ¡£³«ËëÁ°¤Ë°æ¾å´ÆÆÄ¤¬¡¢ÀÐÀî¹·¤Î¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤òÌÀ¸À¡£¤À¤¬¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£±³äÂæ¤È¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢£´·î¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£±·³¤ËºÆ¾º³Ê¤·¤¿£¹·î£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Çº£µ¨£±¹æ¤òÊü¤Ä¤â¡¢ÍâÆü¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£²þÁ±¤·¤¿ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤Î»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤é¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥£¥ó¥°¤¬¿·ÀßÍ½Äê¤Ç¡¢º¸¡¢±¦Ãæ´Ö¤Îµ÷Î¥¤Ï£¶¥á¡¼¥È¥ëÃ»½Ì¡£Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Õ¥§¥óÄ¾¤À¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÂÇÎ¨¾å¤¬¤ë¤·¡¢ÂÇÅÀ¤âÁý¤¨¤ë¡£¡Êº£¥ª¥Õ¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿Ä¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï£·Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ê¡±Ê¡¢¹â¶¶¼þ¤é¤È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥À¥á¤Ê¤éÀÚ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇØ¿å¤Î¿Ø¤ÇÎ×¤à¡£