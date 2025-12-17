１７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４５．４７ポイント（１．１９％）高の３８７０．２８ポイントと３日ぶりに反発した。

値ごろ感が着目される流れ。上海総合指数はこのところ軟調に推移し、足もとでは９月２３日以来、約３カ月ぶりの安値水準を切り下げていた。中国の政策に対する期待感も改めて意識される。先ごろ閉幕した２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議では、積極的な財政出動を約束し、金利や預金準備率の引き下げなども示唆された。直近で公表された中国の月次経済統計が内需の弱さを示す内容だったことを受け、市場関係者からは、景気刺激策を前倒しし、政策金利や預金準備率の引き下げも短期内に実施される可能性が指摘されている。産業支援策の期待も大きい。当局が半導体製造業の振興に向けて、新たに最大５０００億人民元（約１１兆円）規模の支援策を検討しているとの観測もある。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。光ファイバーケーブルの飛光繊光纜（６０１８６９／ＳＨ）と電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）がそろってストップ（１０．０％）高、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が５．７％高、プリント基板（ＰＣＢ）大手の深セン市景旺電子（６０３２２８／ＳＨ）が４．８％高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が４．３％高で引けた。そのほか、「中国版エヌビディア」と称される人工知能（ＡＩ）半導体メーカー、沐曦集成電路（メタＸ：６８８８０２／ＳＨ）が「科創板」に新規上場。公募価格を６９２．９％上回って上場初日を終えた。

非鉄・産金株も高い。廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が５．９％、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が３．０％、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が２．９％、赤峰黄金（６００９８８／ＳＨ）が３．５％、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が３．０％ずつ上昇した。

空運株も物色される。中国南方航空（６０００２９／ＳＨ）が６．２％高、中国東方航空（６００１１５／ＳＨ）が５．２％高、中国国際航空（６０１１１１／ＳＨ）が３．３％高、吉祥航空（６０３８８５／ＳＨ）が２．３％高と値を上げた。各社の月次営業実績は、旅行閑散期と言われる１１月でも堅調で、年末年始や春節の予約増も期待されている。また、中国政府による日本への渡航自粛呼びかけの影響に関しても、マイナス影響は限定されたもよう。中国の主要空港では、１１月の旅客数が引き続き増加した。そのほか、消費関連株、自動車株、医薬株、金融株、インフラ関連株なども買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．１４ポイント（０．０６％）安の２４６．６６ポイント、深センＢ株指数が１．７１ポイント（０．１４％）高の１２６５．９２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）