大阪の人気チーズケーキ「りくろーおじさんの店」年末年始は？ 元日営業店舗も…「ご来店の際はご確認頂きますよう」スケジュール発表
大阪で人気の焼きたてチーズケーキ「りくろーおじさんの店」は、17日までに公式サイトやインスタグラムを通じ、年末年始の営業予定を発表した。
【画像】りくろーおじさんの店、2025〜26年 年末年始の営業予定（店舗一覧）
公式サイトには「年末年始の営業時間・休業日のお知らせ」を掲載。「2026年1月1日、2日は一部店舗はお休みとなります。店舗ごとに異なりますのでご来店の際はご確認頂きますようお願いいたします。ご不便をおかけしますが、何卒ご了承お願い申し上げます」と伝えた。
大みそかは、多くの店で営業予定（時間変更あり）。元日は、住之江公園店、なんば本店、彩都の森店、大丸梅田店、大丸心斎橋店などが休業する。2日も一部店舗で休業となる。
大阪伊丹空港店、JR天王寺店駅、JR新大阪駅中央口店、エキマルシェ新大阪店、新幹線改札内店は元日も営業予定となっている。
インスタグラムでは「年末にかけての集まりにも焼きたてチーズケーキはオススメです」と呼びかけている。
【画像】りくろーおじさんの店、2025〜26年 年末年始の営業予定（店舗一覧）
公式サイトには「年末年始の営業時間・休業日のお知らせ」を掲載。「2026年1月1日、2日は一部店舗はお休みとなります。店舗ごとに異なりますのでご来店の際はご確認頂きますようお願いいたします。ご不便をおかけしますが、何卒ご了承お願い申し上げます」と伝えた。
大阪伊丹空港店、JR天王寺店駅、JR新大阪駅中央口店、エキマルシェ新大阪店、新幹線改札内店は元日も営業予定となっている。
インスタグラムでは「年末にかけての集まりにも焼きたてチーズケーキはオススメです」と呼びかけている。