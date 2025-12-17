HKT48、スケジュールの延期＆出演辞退、公演中止を発表 「諸般の事情」で変更相次ぐ
アイドルグループ・HKT48は17日、公式サイトで18日以降のスケジュール変更を発表した。イベントの出演辞退や開催延期、公演中止が含まれている。
【画像】12月14日 HKT48 19th「オンライン握手会」第8部以降 中止のお知らせ
ホームページによると、「諸般の事情」として、18〜22日の劇場公演やイベントについて予定を変更するとした。18日に福岡市役所前ふれあい広場で行われるクリスマスアドベント2025は出演を辞退。19日のファミリーマート「1日店長」イベントは開催延期などとなる。
劇場公演にご当選されていた人については、振替権利を後日付与するとし、24日以降の劇場公演開催の可否については改めて案内すると報告した。
お知らせでは「ファンの皆さま、関係各所の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解賜りますとともに、引き続きHKT48への温かいご支援をよろしくお願い申し上げます」と呼び掛けた。
HKT48は14日、福岡の施設で刃物のようなもので切りつけられる事件が起きたことを受け、「本日発生した事件に関しまして」と題した声明を発表。「既に報道でもありましたとおり、本日、『17LIVE HKT48劇場』が入居している施設『BOSS E・ZO FUKUOKA』内におきまして、刺傷事件が発生いたしました。この事件により、弊社男性スタッフ1名が被害に遭いましたが、現在病院で手当を受けており、命に別状はございません」などと報告した。
【画像】12月14日 HKT48 19th「オンライン握手会」第8部以降 中止のお知らせ
ホームページによると、「諸般の事情」として、18〜22日の劇場公演やイベントについて予定を変更するとした。18日に福岡市役所前ふれあい広場で行われるクリスマスアドベント2025は出演を辞退。19日のファミリーマート「1日店長」イベントは開催延期などとなる。
お知らせでは「ファンの皆さま、関係各所の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「何卒ご理解賜りますとともに、引き続きHKT48への温かいご支援をよろしくお願い申し上げます」と呼び掛けた。
HKT48は14日、福岡の施設で刃物のようなもので切りつけられる事件が起きたことを受け、「本日発生した事件に関しまして」と題した声明を発表。「既に報道でもありましたとおり、本日、『17LIVE HKT48劇場』が入居している施設『BOSS E・ZO FUKUOKA』内におきまして、刺傷事件が発生いたしました。この事件により、弊社男性スタッフ1名が被害に遭いましたが、現在病院で手当を受けており、命に別状はございません」などと報告した。