白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。現況を綴りました。



【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん 「最近、仕事が辛いです」 抗がん剤治療の副作用で 「身体の限界を感じてきました」



ネイボールさんは「最近、仕事が辛いです 副作用がでて思い通りに仕事が進まないです。」と綴り、抗がん剤治療の副作用に悩まされていることを明かしました。





ネイボールさんは続けて「仕事のタスクはたくさんあるし、最近すごくストレスも感じますし 毎日大変です。」と、病と闘いながら仕事を続けていくことの辛さを吐露します。





そして「身体の限界を感じてきました。もう、だめだー」と苦しい胸の内を明かしています。





この2日前のブログで、ネイボールさんは、血液一般検査で「異常」がみられたことを知らせる通知が届いた時のことを、「良くないことばかり目に入ってきて、正直、怖かったです。」「あの時点では、まだ何も確定していなかったのに、頭の中では最悪のケースばかり考えてしまっていました。」と振り返りました。

続けて「それと、、、ふと、『もしこの時点で、ちゃんと癌保険に入っていたら…』そんなことも考えました。今さら考えても仕方ないのに、人って弱いですね。」と、記しました。





そしてネイボールさんが、今、強く思うこととして、「身体からのサインは、無視しちゃいけない。違和感や異変を感じたら、迷わず、早めに病院へ行くこと。この経験が、誰かの“早めの一歩”につながったら嬉しいです。」と綴っています。



【担当：芸能情報ステーション】