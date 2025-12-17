NHKは17日、来年2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の派遣中継キャスターを発表。「ニュースウォッチ9」でキャスターを務める星麻琴アナウンサー（34）が開会式の実況を初めて担当する。

星アナウンサーが五輪放送に携わるのは今回が初めて。札幌放送局の曽根優アナウンサーとタッグを組む。

星アナは「選手にとって4年に一度の大舞台、選手のみなさんが気持ちよく大会のスタートを切れる開会式になるよう実況でも盛り上げていきたいと思います。私自身初めての担当で緊張していますが、子どもの頃からスキーが大好きで、ウインタースポーツの祭典に携われることがとても嬉しく楽しみです。しっかり準備をして当日を迎えられるよう整えて参ります」とコメントを寄せた。

原聖樹理事は「札幌放送局の勤務経験もありますし、ウィンタースポーツへの関心が高いです。日頃からニュースウオッチ9のキャスターとして国際情勢の報道に携わっておりますので、オリンピックの経験豊富な船越アナウンサーと良いコンビになると期待しております」と期待を寄せた。

閉会式は「ニュースウォッチ9」でスポーツキャスターを務める吉岡真央アナウンサーのほか、鹿児島放送局の渡辺憲司アナウンサーが担当する。

中継キャスターは深澤健太アナウンサー、名古屋放送局の黒柱駿アナウンサー、浅田春奈アナウンサー、宮本真智アナウンサー、松山放送局の条谷有香アナウンサーの5人。

今回の派遣アナウンサーの中で、最年少は2022年入社の条谷アナ。甲子園のスタンドリポートやNHK杯フィギュアのインタビューなど、スポーツ中継の現場経験を積み重ねている。

条谷アナは「冬のオリンピック競技は、フィギュアスケートやカーリングなどが好きでよく見ていました。今はほかの競技も猛勉強中!選手のこの舞台にたどり着くまでの計り知れないほどの努力、オリンピックに臨む思いを何より大切にお伝えします。70年ぶりにオリンピックがかえってくるコルティナで、地元の人の思いに触れることができるのも楽しみです。コルティナの雪を溶かすくらいの情熱をもってお伝えします!」と意気込んでいる。