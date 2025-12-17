ＮＴＴは１７日、自動運転車の導入支援サービスを手がける新会社「ＮＴＴモビリティ」を設立したと発表した。

運転手不足に悩む国内のバス会社やタクシー会社、自治体などに向け、自動運転車の提供や維持・管理、遠隔監視などのサービスを一括で提供する。２０３０年代に１０００台以上の運行支援を手がけ、数百億円の売上高を目指す。

新会社はＮＴＴの完全子会社で、１５日付で設立した。ＮＴＴはこれまでグループ各社が個別に自動運転に関する実証実験に取り組んでおり、この知見や技術にグループの生成ＡＩ（人工知能）や通信技術も加え、専門性やサービスの質を高める狙いがある。

具体的には、ＮＴＴが出資する米「メイ・モビリティー」や「ティアフォー」（東京）などの自動運転開発企業と協力し、小型バスやタクシーなど地域の交通事情に適した自動運転サービスを開発する。車両の維持・管理や、故障時の対応、運行に必要な３次元地図の作成なども請け負う。

特定の条件下でシステムがすべての運転操作を行う「レベル４」を想定し、走行中の車両の様子を遠隔監視するサービスも提供する。ＮＴＴのＡＩや高速通信技術も活用し、２７年度までのサービス開始を見込む。

国内のバスやタクシー業界では高齢化の進行などで運転手不足が深刻化しており、毎年約１５００キロ・メートルの路線バスが廃線になっているという。一方で、日本の狭い道路を安全に運行できる自動運転車を開発するのは容易ではなく、運行管理の難しさや車体価格の高さもあって普及は進んでいない。

山下航太社長は「交通の担い手が減少する中で、日本の地域交通を支えていきたい」と話した。