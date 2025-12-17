ドラマ「梨泰院クラス」ヒロインのキム・ダミ（30）が、Netflix映画「大洪水（The Great Flood）」で主演する。同映画の制作報告会が16日、ソウル市内で行われ、撮影時の裏話や母性愛について語った。

水中撮影が多く「水中の演技が多く、スキューバーダイビングも学んで水泳もして、撮影の数カ月前から一緒に学んだ。水の中で私の顔がどのように見えるのか見当がつかず、気を使おうと努力した」と振り返った。

大洪水によって人類最後の希望となった主人公のアンナ役を演じたキム・ダミは「巨大な災難なので、状況に合わせて成長し、変わる姿を見せたかった。母性愛を実際に感じることが重要で難しい部分なので、最大限現場で本能を多く信じようと努力した。母性愛が私にこの作品を選択する時に悩ませた部分だった。子役にとてもありがたいのが母性愛と感情を信じられるようにしてくれたのが、子役のクォン・ウンソンだった」と振り返った。

韓国公営放送MBCは17日「大洪水が襲った地球の最後の日、人類が生き残れる最後の希望をかけ、水に浸かっていくマンションの中で繰り広げる死闘を描いたSF災難ブロックバスター」と紹介した。同映画は19日に公開される。