【牛角】贅沢な「黒毛和牛4種盛り」が今なら704円もお得！4158円で楽しめるのは1月12日まで。

牛角は、2025年12月17日から26年1月12日までの期間限定で、黒毛和牛4種を一皿で贅沢に味わえる「厳選！黒毛和牛盛り」を販売します。

それぞれの旨みや食感の違いを一度に楽しめる

「厳選！黒毛和牛盛り」は、黒毛和牛カルビ・黒毛和牛上カルビ・黒毛和牛ゲタカルビ・黒毛和牛うらハラミの4部位を盛り合わせた特別メニューです。期間中は、単品合計価格4862円のところ、310g（3〜4人前）の量はそのままに4158円で楽しむことができます。

・黒毛和牛カルビ

和牛ならではの濃厚で深みのあるおいしさを堪能できる一品。脂がジューシーなのに、しつこくないのが魅力です。

単品価格は968円。

・黒毛和牛上カルビ

ひと口でとろける、きめ細やかなサシが魅力の黒毛和牛上カルビです。上質な脂が舌の上でほどけ、口いっぱいにやわらかな甘みが広がります。思わずもう一枚食べたくなる、コク深く贅沢な味わいです。

単品価格は1628円。

・黒毛和牛ゲタカルビ

牛一頭からわずかしかとれない、骨と骨の間のお肉です。骨から出る旨みをたっぷり含んだ濃厚な味わいが特長です。

単品価格は1078円。

・黒毛和牛うらハラミ

黒毛和牛ならではの深い旨みと甘味を残しながら、ハラミのようにしなやかで軽やかな口当たりを楽しめる部位です。脂は上品でしつこさがなく、噛むほどに旨みがじんわりと広がり、後味はすっきりとしています。カルビのコクとハラミの軽やかさ、両方の魅力を一度に味わえる、大人世代にもおすすめの一品です。

単品価格は1188円。

※価格はすべて税込です。

