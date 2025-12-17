【拡大画像へ】

ファンクラブプラットフォーム「Fantia」は、12月末から2026年の年始にかけて、出品商品が最大80％オフになる「Fantia 冬の大セール」と、年始を飾る特別企画「謹賀新年！2026 Fantia新春くじ特集」を開催する。

「Fantia 冬の大セール」

クリエイターが出品した商品を最大80％で購入できるFantia最大級の大型セール今年は12月24日から31日まで8日間にかけて開催する。

今年も「男性向け実写カテゴリー」、「男性向け2次元カテゴリー」、「女性向けカテゴリー」、「全年齢向けカテゴリー」の各カテゴリーに、昨年を超える約30,000点のオリジナル商品が出品される。推しクリエイターへの1年間の応援の総決算として、年末ショッピングならではのワクワク感を楽しめる。

開催期間：12月24日13時～12月31日23時59分

「謹賀新年！2026 Fantia新春くじ特集」

2025年3月18日にリリースされた「Fantiaくじ」機能を活用して「新春くじ特集」を開催する。運試しという日本独自の季節感を取り入れた特別な体験を通して、クリエイターの方のこだわりが詰まった珠玉の作品を届ける。

開催期間：2026年1月1日0時～2026年1月5日23時59分